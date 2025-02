Edmundo Bal ajusta cuentas con Ciudadanos: "Ahora es una asociación de vecinos"

Tras estar dos años fuera del foco político, Edmundo Bal, el que fuera diputado de Ciudadanos en el Congreso, ha aparecido este martes en el público del programa de David Broncano. El presentador no dio crédito cuando vio a uno de los activos más importantes del casi extinguido partido naranja. Bal no ha perdido la ocasión de arremeter contra su partido y sus líderes y ha dicho que ahora "Ciudadanos es una asociación de vecinos".

El que fuera diputado de Ciudadanos ha tardado menos de cinco minutos en despellejar a su antiguo partido en el Teatro Gran Vía. "Acercadle un micro", decía Broncano. Bal ha comenzado explicando que dejó de ser diputado en 2023 y que ahora es Abogado del Estado. "Somos los abogados de TVE", ha explicado el ex político.

"Me expulsaron por revoltoso"

El que fuera parlamentario ha recordado sus últimos días en el partido y se ha sincerado cómo es ahora su relación con sus compañeros que lideraron la formación naranja. "A mí me expulsaron por revoltoso", señalando a "uno que ya no está en Ciudadanos y que ahora está en el Partido Popular". Se refería a Adrián Vázquez, el ahora eurodiputado popular. "Me echó cuando era el secretario general", ha detallado.

💥 El recado se Edmundo Bal, ex-diputado de Ciudadanos, a su anterior partido durante su aparición en La Revuelta 😳 "A mí me expulsaron del partido. Ahora son como una asociación de vecinos" pic.twitter.com/2Ie1V3ipIi — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) February 19, 2025

También ha revelado que "con Albert Rivera sí que he quedado alguna vez, pero con Juan Carlos Girauta no me he visto. Ha explicado que ahora el antiguo líder de Ciudadanos se dedica a los negocios. "Es presidente de un club de negocios, se dedica a sus cosas".

"¿Quedáis para jugar al fútbol sala?"

En relación a la catastrófica situación de Ciudadanos, Broncano ha preguntado con tono de broma a Bal si quedan para jugar al fútbol sala, "¿Queda alguien ahí?", preguntaba Broncano sobre si la formación naranja sigue en marcha después de no presentarse a las elecciones generales de 2023. "Bueno, tienen dinero todavía. Sí que existe, lo que pasa es que no se presentan a las elecciones, son como una asociación de vecinos", ha respondido Bal echándole más leña al fuego.

Ante la respuesta de Bal, Broncano ha dicho con mofa que de Ciudadanos "saltó todo el mundo en marcha y se fueron a otro partido" para después afirmar que la sede es "un sembrado, es el parking de la discoteca Fabrik".

"¿Amenazáis con volver a presentaros a algo en algún momento?", le ha preguntado Broncano. "Yo no amenazo a nadie. No me voy a presentar a nada. Estad tranquilos. Ahora me dedico a defender a empresas públicas, si se meten contigo llámame", ha sentenciado Bal.