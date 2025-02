El nexo de los casos de amaño de obra pública dice que la denuncia de Aldama "parece información del Ministerio"

El director general de Carreteras del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2022, Javier Herrero, es el hombre clave en las concesiones de obra pública denunciadas por Víctor de Aldama. Y también es el hombre clave en otro caso judicializado en Ávila por lo mismo, el amaño de obras públicas bajo el mandato de José Luis Ábalos como ministro. Y acaba de afirmar ante el Senado que no conocía a Víctor de Aldama, pero que el listado de obras públicas en carreteras que ha aportado el comisionista al Tribunal Supremo "sí parece que es información del Ministerio".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, Herrero ha asegurado que no ha tenido relación "en ningún momento" con Aldama. Es más, que no había oído ni siquiera su nombre. Eso sí, preguntado por su posible coincidencia en algún acto con Aldama, no ha puesto en la mano en el fuego ni mucho menos: "Es posible, pero no soy consciente, ni recuerdo siquiera ni haberle saludado o haber intercambiado palabra alguna". Y es que el temor a las fotos delatoras de Aldama es ya evidente.

"Nuestro trabajo es fundamentalmente de carácter muy técnico. Entonces, estos personajes que pueden estar pululando por el mundo, como Aldama, y estas situaciones me dan mucha pena, y si me lo permiten, quiero reivindicar el papel de los técnicos y los ingenieros, la buena gestión que hacen los funcionarios", ha añadido. Eso sí, sobre los listados de obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras –el organismo que Herrero dirigió– y que Aldama entregó al Supremo con supuestas anotaciones manuscritas de Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, Herrero ha señalado que, aunque "se ve fatal", es "un listado que sí parece que es información del Ministerio".

Herrero ha admitido su conocimiento de Koldo García

"Me deja perplejo", ha señalado. Y ha añadido que la Dirección General de Carreteras no tenía la competencia de contratar, sino que "el órgano de contratación es la Secretaría de Estado". Pero Herrero también ha admitido su conocimiento de Koldo García Izaguirre desde 2018. De hecho, desde su nombramiento como director general de Carreteras, porque Koldo estaba en el "antedespacho". Eso sí, ha negado que el asesor estrella de Ábalos le hiciera indicaciones de obras con el fin de amañarlas y cobrar comisiones por ellas.

"Le atendía, pues no puede ser de otra manera, pero en ningún caso le permitía, bajo ningún concepto, yo creo que no se le ocurrió nunca. Pero vamos, tampoco le hubiera dado posibilidad en absoluto a cualquier tema de carácter técnico". Pero lo cierto es que Herrero empieza a ser un viejo conocido en los casos de amaño de carreteras u otras obras públicas.

Herrero está imputado en otro caso. Ábalos lideró el departamento entre el 7 de junio de 2018 y el 13 de enero de 2020, su subdirector del área de Carreteras fue grabado presionando para adjudicar contratos a dedo. La Audiencia Provincial de Ávila reabrió este segundo caso hace ya un año -ya lo tuvo hace tiempo- por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude. Y lo ha hecho poniendo la lupa sobre Javier Herrero, el que fuera director general de Carreteras con Ábalos como ministro de Fomento. El caso implica una elevada cuantía –25,6 millones de euros– en concesiones con "apaño" de contratos de mantenimiento de carreteras en la provincia castellana. Y los audios grabados al subdirector se refieren a él como el hombre que impartía las órdenes.

El subdirector de Transportes, Alfredo González, hizo presiones para elevar a una empresa como las siguientes: "A ochenta no…a ochenta no…no cumplo las…las instrucciones que me han… me han dado, ¿eh?". Y añade: "Pero con un ochenta no me vale, no me vale porque no le cumplo las instrucciones, ¿eh? y no…no las…no las cumplo, entonces me…me dice que tenga…que tenga opción, que tenga opción y la única forma de tener opción es empatar o si tienes un punto menos, o dos menos, pues…pues…pues me…me puede valer, ¿eh?, me puede valer, puedo intentar, ¿eh?, apañarlo, ¿eh?, apañarlo, eh… a ver cómo…a ver cómo sale, pero con ochenta no puedo, ¿eh?, no puedo, no llego, no llego, no cumplo, me dice no has cumplido lo que te pido, no…te pido una cosa…".

Y, no contento con ello, el subdirector hizo explícito que reciba "instrucciones" de su "director general", de nombre "Javier". El director de Alfredo González, efectivamente se llamaba Javier Herrero, y era el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes de Ábalos.