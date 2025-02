Narcos amenazan de muerte a guardias civiles de Cádiz, que cargan contra Marlaska: "No nos quiere hacer caso"

La situación en la costa occidental de Andalucía es caótica. Los narcotraficantes operan con total impunidad mientras que la Guardia Civil denuncia el abandono por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del Gobierno de Pedro Sánchez. Según José Antonio Belizón, delegado en Cádiz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la desembocadura del Guadalquivir se ha convertido en una "autopista de narcolanchas", pero "el ministro del Interior no lo ve, aunque los guardias civiles se lo están diciendo y no hace ningún caso".

La asociación de la benemérita denuncia que Marlaska "no nos quiere hacer caso o no lo quiere ver, algo pasa porque esto no es lógico", ha afirmado, señalando que el problema se agrava cada día, con informes, vídeos y detenciones que demuestran la magnitud del narcotráfico. "No tenemos personal suficiente para patrullar", ha advertido, refiriéndose a embarcaciones como la 'Río Tiétar', que a pesar de ser modernas y rápidas, "de poco sirven si no hay efectivos suficientes para operarlas".

Persecuciones y muertes en el Guadalquivir

El pasado lunes, un narcotraficante murió tras una persecución en la desembocadura del Guadalquivir. La patrullera "Río Tiétar" de la Guardia Civil detectó una narcolancha con fardos de droga y la persiguió. Durante la intervención, uno de los tripulantes cayó al agua y rechazó todas las ayudas lanzadas por los agentes, incluyendo chalecos y boyas de rescate. Incluso empujó a un guardia civil que intentó salvarlo, pero finalmente falleció en el mar.

Este suceso se suma a otros similares. Y es que tres narcotraficantes han muerto desde noviembre en persecuciones marítimas, lo que ha generado violencia por parte de los clanes del narcotráfico.

Amenazas de muerte

Tras las muertes, los narcotraficantes han comenzado a amenazar de muerte a los agentes de la Guardia Civil a través de llamadas a los cuarteles. El caso más grave ocurrió en Barbate -Cádiz- el 8 de febrero, cuando el acoso se intensificó y fue necesario reforzar la seguridad con patrullas adicionales para evitar posibles ataques.

Los agentes denuncian sentirse abandonados por Interior, especialmente tras el desmantelamiento del OCON-Sur, una unidad de élite con 130 agentes creada en 2018 para combatir el narcotráfico y que había conseguido récords en incautaciones y detenciones. Su eliminación ha permitido a los clanes reorganizarse y operar con mayor impunidad.

"El narco, más fuerte que nunca"

A pesar de que Marlaska insiste en que los narcotraficantes están "acorralados", los guardia civiles aseguran que la realidad es muy distinta. "Se están mandando informes continuamente, se están mandando vídeos, pero alguien no quiere ver la realidad, y la realidad está aquí", ha denunciado Belizón. Un vídeo reciente en la ría de Huelva muestra a narcotraficantes descargando fardos de hachís a plena luz del día, protegidos por hombres armados con fusiles de asalto, como Kalashnikov.

Mientras los agentes siguen pidiendo refuerzos y medidas urgentes al Gobierno de Sánchez, que hace caso omiso, los narcotraficantes siguen operando con total impunidad, incrementando la tensión en un punto clave del tráfico de drogas en España.