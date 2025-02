La expareja de Koldo deja tirado al Senado: "No hay precedentes"

La Comisión de Investigación del Senado que estudia las diferentes responsabilidades políticas de los implicados en el caso Koldo vive uno de los momentos de mayor tensión desde el inicio de la misma debido a aquellos comparecientes que han reusado pronunciarse sobre los hechos en la Cámara Alta amparándose en su derecho a no declarar y los constantes enfrentamientos de los diferentes Grupos Parlamentarios.

Sin embargo, la situación con la que la Comisión se ha topado este mismo jueves es "insólita", puesto que la expareja de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos que da nombre la supuesta trama de corrupción, Patricia Úriz; no se ha presentado a su declaración tras haber sido citada "correctamente" por la Cámara Alta.

"La incomparecencia de la señora Úriz es un hecho que no tiene precedentes en la democracia", ha destacado el presidente de la Comisión de Investigación, Eloy Suárez, tras dejar a los grupos parlamentarios un tiempo de tres minutos para expresar su opinión sobre la incomparecencia de la exesposa de Koldo "dada la anomalía de esta situación y que no hay antecedentes en esta Presidencia".

En ese tiempo, el portavoz de Vox en la Comisión, Ángel Pelayo Gordillo, ha acusado a las formaciones que se encuentran en el Gobierno y a sus socios de "boicotear" el organismo; al tiempo que ha instado al presidente de la Mesa a trasladar la situación a la Fiscalía para que esta estudie posibles cargos penales.

Comparan a Suárez con Tejero

Por el contrario, el portavoz socialista en la comisión, Alfonso Gil; ha obviado el desplante de Úriz al Senado aprovechando su tiempo para recriminar a Suárez las formas en las que se vio obligado a mandar a callar a la exministra de Industria y actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien comenzó a hablar sin parar para puntualizar unas palabras que había pronunciado en su primera comparecencia sin tener el turno de palabra enfrentándose a la bancada popular –aún después de haber asegurado que no declararía—.

De esta forma, Gil ha comparado el "cállese señora Maroto" que Suárez lanzó en la misma Sala Clara Campoamor –donde habitualmente tiene lugar la comisión— con el "se sienten coño" que pronunció el guardiacivil Antonio Tejero en su intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.

Un comentario que no ha gustado en absoluto a la bancada popular, que, por medio de la vocal María del Rocío Dívar, ha pedido a Gil que retire sus palabras "inmediatamente". Aún así, esta misma senadora ha dedicado su tiempo a exponer las razones por las cuales la expareja de Koldo había sido llamada a la comisión. "Úriz está siendo investigada por la comisión de importantes delitos como son el blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal", ha dicho la senadora del PP.

Unos supuestos delitos que se unirían a las sospechas que han mostrado los populares sobre la exmilitante socialista –fue suspendida de militancia junto a Koldo y Ábalos—; que habría experimentado un incremento patrimonial sin explicación, habría sido contratada por una empresa adjudicataria del Ministerio de Transportes en Granada sin desempeñar su función y habría creado una sociedad que recibió contratos del Ministerio que dirigía Ábalos.

El Senado eleva el caso a la Fiscalía

Posteriormente de estas intervenciones, la Mesa de la Comisión se ha reunido y ha decretado elevar el caso a la Fiscalía tras recordar Suárez que "la no comparecencia tiene un reproche penal". Asimismo, el parlamentario del PP ha asegurado que la notificación ha sido enviada a la compareciente de forma "adecuada" y según los datos facilitados por la Policía Nacional y con los propios del Senado. Algo que habría permitido que Úriz fuese notificada, de lo que habría quedado constancia, según el senador del PP, en un informe de la Cámara Alta.

Aún así, la abogada de Úriz se ha puesto en contacto con el Senado tras haberse enterado, según ella, por los medios de la comparecencia este miércoles, es decir, un día antes de cuando estaba programada. Según ha explicado en un correo electrónico al que ha tenido acceso Europa Press, su cliente no ha sido notificada, aunque sí que reconoce que el Senado se puso en contacto con Koldo para advertirla a través de su exmarido.

Cabe recordar que no es el primer problema que el Senado tiene en cuanto a las notificaciones para esta comisión, dado que ya en la primera sesión de la comisión, a la que asistió el propio Koldo García Izaguirre –que se acogió a su derecho a no declarar—, este dijo no haber sido notificado correctamente pero que había decidido asistir tras haber sido informado por los medios de comunicación.