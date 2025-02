Rufián asegura que no puede ir por la calle en Madrid, que le han agredido tres veces y que la Policía no hace nada

Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, afirma que "no puedo ir por la calle en Madrid", que le han agredido hasta en tres ocasiones en la capital de España y que no lleva escolta porque no podían ser los Mossos y en Bildu le aconsejaron que no recurriera a la Policía Nacional "porque a lo mejor filtraban según qué direcciones": "No llevo escolta porque nos dijeron que tenía que ser Policía Nacional y que no podían ser los Mossos. La gente de la izquierda abertzale nos dijo que mejor que no", ha insistido el dirigente de ERC.

Rufián se ha quejado de los insultos que dice recibir en Madrid y ha acusado a la Policía de no hacer nada, ni siquiera en el caso de las tres agresiones que dice haber sufrido. También se ha referido a un supuesto "clima de violencia judicial, policial y mediática" y ha responsabilizado a Vox de ello.

Por otra parte, ha manifestado que que la dirigente de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll (Gerona) Sílvia Orriols es "una victoria del CNI" y que la formación separatista de ultraderecha es "una victoria del españolismo". Según la singular tesis de Rufián, "por primera vez en la historia el independentismo e incluso el catalanismo están ligados a la xenofobia".

Rufián ha hecho estas declaraciones en una entrevista en la emisora barcelonesa Rac 1, del grupo Godó. Cuestionado sobre esa presunta vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con la alcaldesa de Ripoll, el portavoz republicano ha negado que haya dicho eso o que se pudiera interpretar que el CNI estaba detrás de la figura de Orriols y su irrupción en la política catalana.

Los "fascistas indepes"

"¿Tú crees que el CNI está detrás?", le preguntó el entrevistador tras esa afirmación y Rufián replicó: "No, no digo eso. Digo que es una victoria. Yo me pongo en la piel de un españolista y digo: ya está, hecho. Porque un convergente despistado puede votar a Aliança Catalana, incluso a gente nuestra le puede sonar bien lo que dice Sílvia Orriols con un catalán perfecto", ha dicho para salir del paso.

Ahondando en el perfil de Sílvia Orriols, Rufián ha señalado que "es un problema que haya fascistas indepes porque los fascistas siempre habían sido españoles y de repente hay indepes con la estelada que son fascistas". También ha lamentado que Orriols esté condicionando a Junts. "Antes escuchabas a Nogueras, Rull y Turull y sonaba bien. Y de repente, no. ¿Por qué les interesan ahora las competencias de inmigración", ha dicho Rufián. Además, ha pronosticado que Junts acabará pactando con la formación ultra después de las próximas municipales.