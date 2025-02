Los ineficaces protocolos antiacoso dejan en evidencia a Podemos que trata de blanquear a Monedero señalando a Errejón

Entre los autodenominados partidos "progresistas" cunde la desazón. Podemos, que siempre se ha alzado como un bastión del feminismo, se ve ahora atrapado en acusaciones de acoso sexual contra su fundador Juan Carlos Monedero. La formación morada confirma que conocía denuncias de varias mujeres, al menos desde el año 2023, pero que se taparon para proteger a las víctimas preservando su "discreción y el anonimato", sin mencionar que este acontecimiento coincidió en plena batalla electoral con Sumar.

Podemos hace bandera de poseer protocolos antiacoso activos, al igual que la formación de Díaz, aunque en ese momento, la formación ni preguntó ni investigó los hechos relatados pese a defender que se actuó "correctamente" aunque los testimonios apuntan a que ya había denuncias contra el fundador de Podemos desde, al menos, 2016 como avanzó elDiario.es y que se ha hecho eco en otros medios. La líder de la formación morada, Ione Belarra, ha negado que tuviesen conocimiento de esas actitudes. En lugar de hacer autocrítica por la posible falta de seguimiento y respuestas tardías, los morados defienden sus protocolos internos.

La formación morada sostiene que apartaron a Monedero del partido en cuanto fueron informados de sus conductas, aunque le defendían en público y le invitaban recientemente a actos del partido o manifestaciones junto a dirigentes del espacio morado.

Ahora la Universidad Complutense está investigando a Monedero por la denuncia de una alumna. En el Ejecutivo cierran filas: "la Universidad ha hecho lo que tenía que hacer, abrir un expediente", añadía la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, que descarta más acciones amparándose en la autonomía universitaria. "Nosotros siempre estamos del lado de las víctimas", respondía de forma lacónica.

Paralelismos evidentes

Los morados defienden que actuaron bien y desde el "minuto uno". Unas palabras que se asemejan a las pronunciadas por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz tras estallar el caso Errejón. Un paralelismo evidente. Sin embargo, los morados tratan de diferenciarse diciendo que ellos actuaron mejor porque "no despidieron a Monedero con honores ni le hicieron portavoz", unas declaraciones que podrían traducirse en un intento por blanquear la situación del fundador de Podemos.

En todo caso, en el Gobierno de momento no quieren hacer leña del árbol caído. Sumar opta por no entrar en la confrontación ya que según fuentes del socio minoritario del Gobierno, podría embarrar y perjudicar a todo el espacio a la izquierda del PSOE. Mientras, el ala socialista del Gobierno a diferencia de otros casos, como sucedió con el alcalde de Algeciras tras unos presuntos abusos, sólo se limita a condenar los hechos, pero reconoce que no tienen mucha información. "No tengo elementos para poder opinar", afirmaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la par que sentenciaba que "hoy la sociedad española no admite ningún acoso sexual en ningún ámbito".

En Ferraz piden "tolerancia cero" para investigar estos comportamientos al tiempo que tienen la esperanza de que estos partidos se "reorganicen" de cara a las elecciones. "Hay tiempo", aseguran mientras presumen de haber expulsado a Ábalos "a riesgo incluso de perder un voto en el Congreso cuando no nos sobra ni uno". Y es que el PSOE es consciente de que necesita los votos y la movilización de estos partidos para revalidar el Gobierno y que sus simpatizantes no se vayan a la abstención.