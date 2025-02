Feijóo contesta a la última manipulación de Sánchez y le recuerda que él ganó las elecciones

El terremoto geopolítico que ha provocado la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha sacudido también a la política nacional española. La postura adoptada por Santiago Abascal de defender a ultranza al Gobierno de EEUU, aunque suponga abandonar a Ucrania y Europa para echarse en manos de Rusia y Vladímir Putin, podría tener consecuencias. De momento, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que "mi compromiso es gobernar en solitario", al ser preguntado por una posible alianza con Vox.

Durante una entrevista en Telecinco con Ana Rosa Quintana, Feijóo ha dicho que "los españoles, esta vez, ya tienen la experiencia del 23-J, ya conocen lo que pasa si se divide el voto y no se concentra el voto antisanchista en un partido y, por tanto, vamos a ver lo que dicen los españoles. Mi compromiso es gobernar en solitario mi país, creo que podemos conseguirlo", remataba, en referencia a las encuestas.

Un discurso que el líder del PP empleaba, sobre todo, durante la campaña, pero al que no recurría hace tiempo, dado que todas las encuestas recogen que el PP necesita a Vox para poder gobernar. Feijóo ha acusado a Abascal de rendir "pleitesía" a Trump. "Yo no necesito pleitesía y decir a todo que sí a EEUU, y por tanto no lo voy a hacer, ni tampoco necesito insultar a los EEUU porque supone un riesgo para los agricultores y para la seguridad europea", ha asegurado.

En la entrevista, se ha referido a las declaraciones de Pedro Sánchez este fin de semana, instando a Feijóo a imitar a la CDU y su "cordón sanitario" con Alternativa por Alemania, obviando que en 2023 fue el PP quien ganó las elecciones y el PSOE, al contrario que el socialismo alemán, optó por pactar con el resto del arco parlamentario para gobernar.

En la entrevista, Feijóo ha señalado que es Sánchez quien imposibilita alcanzar en España un acuerdo como el de Alemania, donde la CDU tendrá el apoyo del SPD para formar gobierno. En opinión del líder popular, es bueno "legitimar" que gobierne el que gana las elecciones, recordando que fue él quien ganó en julio de 2023. También ha celebrado que allí "Frankestein solo sea un personaje de ficción", en referencia a la coalición que ha permitido que Sánchez esté al frente de la Presidencia del Gobierno sin ser la fuerza más votada. "Sánchez pactó con toda la izquierda radical y con todos los independentistas para que no pudiese gobernar el que ganaba", ha enfatizado.

Feijóo ha criticado el viaje de Sánchez a Kiev de este lunes, donde se va a reunir con Zelenski, acusándole de ir a Ucrania para "figurar" porque no puede comprometerse a nada dado que carece de Presupuestos y gobierna con socios proPutin y antiOTAN. "Sánchez está insultando a la oposición, que es con el único con el que se puede hablar y acordar para ayudar a los ucranianos y asegurar la paz en la UE", ha dicho el líder del PP, abriendo ya la puerta a un acercamiento para aumentar el gasto en defensa o el posible envío de tropas.

Las elecciones en Alemania

Preguntado por el resultado de las elecciones en Alemania, el líder del PP considera una buena noticia la victoria de Merz, perteneciente a su grupo del PPE en Europa, pero no así el crecimiento de la ultraderecha de AfD. "El Gobierno de izquierdas anterior, con el señor Scholz, ha provocado un crecimiento de la extrema derecha en su país, espero y deseo que volvamos a la centralidad en las políticas europeas", añadía.

"Va a haber un gobierno estable en Alemania, eso es bueno, y es bueno legitimar que gobierne el que gane, y que Frankenstein sea un personaje de ficción, aquí, no", ha dicho Feijóo, en alusión a Pedro Sánchez, que gobierna, pese a haber quedado segundo, gracias al apoyo del resto de la Cámara, salvo PP y Vox, aunque no ha querido pronunciarse sobre una posible gran coalición en España, como está previsto que se acuerde en Berlín.