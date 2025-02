Podemos dice que silenció el escándalo de Monedero para proteger a las víctimas

Podemos ha dado una nueva lección de hipocresía y cinismo. El exdiputado Pablo Echenique ha asegurado que no explicaron la salida de Juan Carlos Monedero del partido para proteger a las víctimas que le acusaban de violencia sexual. También ha aniquilado el "hermana yo si te creo" asegurando indignado que "es evidente" que uno no tiene que "salir a desmentir cada cosa de la que le acusan".

En el programa Todo es Mentira, de Cuatro, Echenique ha insistido en que Podemos actuó "poniendo la voluntad de las víctimas en el centro" y "protegiendo su anonimato". También ha argumentado que Podemos guardó silencio sobre el escándalo para proteger a las denunciantes, que "pidieron explícitamente a Podemos confidencialidad".

"Si tú alertas al sujeto (Monedero) de que hay una persona que le está denunciando, es muy probable que sepa quién es y tome algún tipo de acción" contra la posible víctima. "No lo digo yo, lo dice la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género", justificaba ante la mirada atónita de la presentadora.

Cuando se le pregunta por la presencia de Monedero en manifestaciones, Echenique se justifica asegurando que Podemos no es la Policía: "¿Cómo se aparta a alguien de una manifestación". Y sobre las apariciones posteriores del cofundador en actos del partido, Echenique señala: "Monedero era una persona que venía siempre a la Fiesta de la Primavera y deja de venir, porque otro de los principios fundamentales que siguió Podemos es que la organización sea un espacio seguro para las mujeres". Cuestionado por qué motivos le dieron a Monedero para vetarle el acceso a esas fiestas, Echenique simplemente contesta: "No lo sé".

He estado en @todoesmentiratv explicando que @PODEMOS actuó en el caso de Monedero siguiendo dos principios fundamentales feministas: (1) garantizar que los espacios son seguros para las mujeres y (2) respetar la voluntad de las víctimas. Lo contrario que suelen hacer los demás. pic.twitter.com/2ne3DA38kJ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 24, 2025

Y finalmente insiste en que Podemos protegió a las víctimas al no "exponerlas" públicamente. "Y eso, creo que cualquier mujer lo entiende", ha señalado. "Yo estoy explicando lo que Podemos ha dicho públicamente, y lo que digo es que no le podían decir (a Monedero) que había denuncias. No podían porque eso habría sido exponer a las víctimas".

La presentadora ha recordado que la exdiputada de Podemos en el Parlamento Europeo, Lola Sánchez, asegura que Echenique estaba al tanto de las conductas de Monedero. Echenique lo ha negado y, además, ha reventado en apenas segundos el "hermana yo sí te creo" del que hizo bandera su organización.

"Jugar a este juego es peligroso. Porque imagínate que cualquier persona dice que tú traficas con drogas (...) ¿A ti te parece que si alguien te acusa de una barbaridad, tú tienes que salir a desmentir cada cosa de la que te acusan? Es evidente que no".