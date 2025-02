Podemos mantiene a Monedero como militante porque las denunciantes "no han decidido seguir" con el proceso

A pesar de las denuncias por acoso sexual, el espacio morado se niega a tomar medidas disciplinarias contra el fundador de Podemos. "Actuaremos solo si las personas denunciantes deciden continuar con el proceso a través de nuestro protocolo, concretamente a través de la comisión de garantías", ha declarado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, al ser cuestionado sobre la posibilidad de suspender a Juan Carlos Monedero de la militancia.

Su carnet de militante no ha sido el único ámbito en el que Podemos ha mantenido a Monedero. A pesar de las denuncias por violencia sexual en 2023, los de Ione Belarra lo mantuvieron en los chats del partido. Aunque defendiendo el lema "hermana, yo sí te creo", Podemos admite que Monedero participaba en los grupos de mensajería junto a miembros de la directiva. "No tengo la fecha exacta en mente, pero en este momento ya no está", ha indicado Fernández, quien ha preferido no aclarar cuándo y por qué se expulsó al fundador de Podemos del chat de dirección. En cambio, ha centrado su atención en las "filtraciones" de los mensajes, más que en la polémica de mantener a un dirigente denunciado por acoso sexual.

En cualquier caso, los morados defienden con vehemencia su gestión y actuación "desde el minuto uno" en este asunto, asegurando que priorizaron el anonimato de las víctimas y apartaron a Monedero de todas las actividades públicas del espacio, a solicitud de las denunciantes, a pesar de que el propio acusado desconocía, según los morados, la existencia de las acusaciones. "Es muy peligroso cuestionar los protocolos, porque funcionan", ha afirmado el portavoz de la formación que decidió no continuar con la investigación de las acusaciones.

Los morados solo precisan como actos públicos la ‘Uni de Otoño’ y la ´Fiesta de la Primavera’, sin contar las varias manifestaciones en las que Monedero ha aparecido junto a dirigentes de la formación tras las denuncias.

A pesar de ello, y lejos de hacer autocrítica, el dirigente de Podemos ha cerrado la habitual rueda de prensa monotemática afirmando que "el feminismo está cambiando todo".