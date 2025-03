Cargos de la Diputación preguntaron por el futuro del PSOE y de Sánchez en pleno rediseño del puesto de su hermano

Uno de los correos interceptados por la UCO en plena fase de reinvención del cargo que se asignó al hermano de Pedro Sánchez no plasmó aclaraciones técnicas, sino políticas. El mail se remitió el 29 de septiembre de 2016, unos días antes de que Sánchez saliera de la Secretaría General del PSOE –fue expulsado de ese cargo el 1 de octubre de 2016–.

El mensaje se cruzó entre dos cargos de la Diputación socialista de Badajoz -la sede que enchufaba al hermano- y plasmó la siguiente frase: "Faltan algunas áreas, no sé si ya te has reunido con ellas. La hora la concierto yo? Ellos ya saben que tienen que venir ese día? Preguntas más fáciles que si te hiciera la de qué va pasar con el PSOE ahora? Que es la que tú me haces…". Tras ello un emoticono con un guiño de ojo. Y hay que recordar que tras la salida de Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE la asignación del puesto del hermano quedó paralizada justo hasta once días después de que Sánchez volviera a la jefatura total del PSOE.

El mensaje fue remitido por Lorenzo Hernández Sánchez, jefa de negociaciones de recursos humanos de la Diputación de Badajoz. Y se envió a Juana Cintas, exdirectora de Recursos Humanos de esa misma Diputación de Badajoz.

El mensaje no aludía a ningún requisito técnico pese a hablar de las negociaciones para abordar el puesto que ocuparía David Sánchez. Pero sí lo hizo al futuro del PSOE en un momento en el que lo que básicamente se debatía era la salida de Pedro Sánchez, su futuro, el mando de la nueva cúpula y el poder que mantendría Sánchez.

Juana Cintas, además, es la misma persona que recientemente y ante la juez Biedma desmintió al hermano y señaló que "los conservatorios eran su lugar de trabajo".

El cargo no estuvo asignado hasta el 30 de junio

Pero las fechas tienen una importancia decisiva. El sanchismo se ha volcado en pleno en lanzar un nuevo y falso argumentario: que el último informe de la UCO descarta un posible enchufe del hermano de Pedro Sánchez en los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz porque habría sido previo a la llegada a la Secretaría General de Pedro Sánchez el 18 de junio de 2017.

La realidad es bien distinta: la UCO ha emitido unas conclusiones tras chequear los mails intervenidos. Y la historia no tiene nada que ver con la fantasía socialista. ¿Se debatió antes la posibilidad de crear un puesto? Cierto. Pero el cargo ideado inicialmente cambió por completo, se encareció hasta multiplicarlo por tres y la asignación del puesto a David Sánchez no se realizó hasta el 30 de junio de 2017, tras la entrega del informe de la Diputación de Badajoz el 29 de junio indicando que el hombre perfecto para el nuevo y encarecido puesto era el hermano de Pedro Sánchez. Y ya, por supuesto y como siempre ha defendido y probado Libertad Digital, siendo secretario general del PSOE.

Es decir, que el cargo no estuvo asignado hasta el 30 de junio, doce días después de que Sánchez fuera nombrado nuevo secretario general del PSOE y jefe político de, entre otros, el presidente de la Diputación de Badajoz que adjudicó el cargo al hermano del actual presidente del Gobierno.