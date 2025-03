Guerra de encuestas, una recorta la distancia PP-PSOE y otra da mayoría a PP y Vox

Según el último barómetro del Instituto 40dB publicado por El País, el PSOE recortaría distancias con el PP si se celebraran elecciones generales. Los socialistas se quedarían con un 29,6% en estimación de voto y los populares con un 32,2%, con una caída del 0,4% respecto a la encuesta del mes pasado y acumulando cuatro meses seguidos de retroceso.

La única formación política que mejoraría sus resultados respecto a las elecciones de julio de 2023 sería Vox, con un 14,1%, aunque la encuesta está realizada antes de las últimas polémicas protagonizadas por el líder de la formación Santiago Abascal al situarse del lado de Trump culpando a Zelenski y a Europa de la guerra en Ucrania. Por su parte, Sumar perdería más de seis puntos porcentuales (5,9%) respecto a los últimos comicios. Podemos tendría una estumación de voto del 3,6% y Se Acabó la Fiesta (SALF), de Alvise Pérez, debutaría en el Congreso de los Diputados con un 1,9%, aunque cae seis décimas respecto al sondeo de febrero.

La sitiuación para el resto de formaciones políticas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez tampoco es muy favorable para los intereses de los socialistas. Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC se sitúan en su conjunto en el 6,4%, casi un punto menos que el resultado que obtuvieron en julio de 2023.

Holgada mayoría PP-Vox

Otra encuesta publicada en Vozpópuli desvela que Pedro Sánchez no podría revalidar Gobierno con sus socios independentistas, comunistas y proetarras si se realizasen elecciones generales en la actualidad. Estos comicios elaborados por Hamalgama Métrica retratan un panorama en el Congreso muy distinto al actual. Ante estas perspectivas no es de extrañar que el presidente del Gobierno no se plantee un adelanto electoral.

Según esta muestra, el PSOE obtendría 114 escaños, 4 menos que en 2023, mientras Sumar se desplomaría perdiendo 21 escaños de los 31 que tiene en la actualidad. Podemos no consigue superar la crisis provocada por las acusaciones de abuso sexual sobre Juan Carlos Monedero y se quedaría con 5 representantes. ERC perdería un escaño (6) y los demás socios de Pedro Sánchez seguirían igual menos Junts (8), que gana el escaño que pierde ERC.

Por su parte, la formación de Alberto Núñez Feijóo sumaría 11 representantes más a los 137 que tiene ahora mismo y Vox subiría de los 33 a los 44 escaños. Por lo tanto, PP y Vox alcanzarían una holgada mayoría absoluta de 192 diputados.