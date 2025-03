Feijóo reprocha a Sánchez que excluya a Vox de la ronda de llamadas y su falta de posición en Europa

El presidente del Partido Popular ha acogido con recelos el anuncio hecho por Pedro Sánchez de llamarle el próximo jueves para informarle de la situación en Europa tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Alberto Núñez Feijóo le ha reprochado no haber comparecido todavía ante la opinión pública o ante el Congreso, y le ha instado a recabar el permiso del Parlamento para adoptar cualquier compromiso sobre Ucrania. Además, ha criticado que no incluya a Vox en la ronda de contactos.

"Me sorprende que se llame a las fuerzas políticas, salvo a la tercera fuerza política del Parlamento, no me corresponde decidir y opinar por la tercera política de mi país, pero me sorprende este apartheid que el presidente del Gobierno quiere hacer", ha dicho el líder del PP en una rueda de prensa después de reunirse con el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, el también alemán Manfred Weber, y el vicepresidente italiano, Antonio Tajani, en el marco de la Cumbre del PPE.

Preguntado por la llamada de Sánchez, Feijóo ha dicho que "lo que debe hacer es informarnos de los compromisos de España, de su posición, de los compromisos que va a asumir, del incremento de gasto en defensa que está dispuesto a asumir el Gobierno o de cuáles son las condiciones". "Debe hacerlo antes de que el Consejo lo acuerde, no antes", ha dicho, recordando que no cuenta con mayoría suficiente para cualquier decisión, dado que sus socios rechazan ayudar a Ucrania y el PSOE podría tener que apoyarse en el PP.

El presidente del PP le ha lanzado varias preguntas retóricas al presidente: "¿Hay alguien que conozca cuál es la postura del presidente español?" No. ¿Tiene la autorización de su Gobierno para plantearla? Lo dudamos. ¿La conocen sus socios parlamentarios? No. ¿Tiene la autorización de sus socios de Gobierno para plantearla? No. Cuando tenga una posición de Gobierno, le agradeceré mucho que la transmita en el Congreso de los Diputados", ha dicho.

El rearme europeo y la política arancelaria

Feijóo ha exigido "liderazgo" a Europa para "actuar unidos" frente al nuevo reto planteado por EEUU, al que ha reprochado no incluir en las negociaciones de paz a Ucrania y el resto del continente. "Debe quedar claro que Rusia es el agresor y Ucrania el agredido, que quien ha incumplido las reglas y el derecho internacional es Rusia y que quien sigue sufriéndolo es Ucrania", ha asegurado, advirtiendo de que "la paz debe ser justa o no será duradera". Al mismo tiempo, ha apelado a la diplomacia para "mantener el entendimiento con EEUU".

Sobre la política arancelaria norteamericana, ha rechazado de plano esta medida, criticando a Pedro Sánchez por ir al choque con Trump sin medir las consecuencias, al tiempo que ha reprochado a Vox que "se esté callando ante la amenaza de aranceles contra los agricultores y ganaderos españoles".