Sánchez restringe la compra de chalecos airbag para la Guardia Civil mientras regala dinero a la Generalidad catalana

La historia se repite, pero agravada. Si hasta ahora había sido la compra raquítica de chalecos antibalas, cascos de kevlar, cartucheras de extracción rápida y hasta prensas de uniforme insuficientes, ahora llega el capítulo de los chalecos airbag para motoristas. El Gobierno ha adquirido 4.661 unidades: insuficientes, según la Guardia Civil y según la propia Jefatura que ha reconocido que es necesaria una segunda compra. La asociación JUCIL, mayoritaria en la Guardia Civil ha exigido una compra no "discriminatoria". Y lo hace en un momento en el que el Gobierno no cesa en aumentar las competencias, inversiones y financiación destinada a la Generalidad catalana.

Los agentes denuncian un reparto desigual

JUCIL ha recibido ya respuesta por parte de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico tras su reclamación, realizada a causa de las denuncias de agentes que alertaban sobre la distribución desigual de los chalecos airbag para los motoristas de la Benemérita. "Esta situación provoca que algunos motoristas dispongan de esta protección mientras otros quedan expuestos, generando un riesgo innecesario y una clara discriminación", señalan desde JUCIL. La Jefatura ha indicado a JUCIL que "la dotación de estos equipos de protección se está realizando en función del mayor uso de motocicleta".

Además, desde la Jefatura afirman "que con el primer expediente de chalecos airbags, compuesto de 4.661 unidades, se dotará a gran parte de los motoristas, y con el segundo expediente que se está tramitando, se completará esta dotación". Traducido: ellos mismos reconocen que la compra es insuficiente. "Desde JUCIL no podemos permitir que haya guardias civiles de primera y de segunda en materia de seguridad. Si el chaleco airbag es una medida de protección eficaz, como así se reconoce, todos los agentes que realicen su servicio en motocicleta deben disponer de uno", explica Melisa Carmona, Secretaria Nacional de Riesgos Laborales de JUCIL.

Desde la asociación de guardias se incide en que "si no es posible dotar por el momento a todos los motoristas con chaleco, lo correcto sería que aquellos que no lo tengan asignado realicen su servicio en vehículo". Además, "una vez repartidos ambos lotes de chalecos airbag, JUCIL ofrecerá a sus asociados la posibilidad de presentar una instancia solicitando el equipo de protección para aquellos compañeros que utilicen la motocicleta en su jornada laboral. Esta medida busca, en caso de accidente, estudiar la viabilidad de medidas legales basadas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligación de erradicar los riesgos laborales y, cuando no sea posible, minimizarlos al máximo".

Mal funcionamiento de los chalecos airbag

Por otro lado, ante los casos de mal funcionamiento detectados con algunos chalecos airbag, JUCIL ha solicitado en su escrito que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de los materiales. Según la información facilitada por la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, la empresa fabricante está realizando ajustes en el algoritmo y la sensibilidad de los dispositivos para evitar activaciones involuntarias sin comprometer su eficacia. No obstante, aunque se traslada que el porcentaje de chalecos afectados es actualmente inferior al 0,2%, desde JUCIL se exige total transparencia en este proceso y que se informe detalladamente sobre los resultados de dichas revisiones.