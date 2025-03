Exhibición de machismo de Yolanda Díaz: responde a Feijóo tras preguntarle Ester Muñoz

Justo después del 8M los casos de abusos a mujeres en la extrema izquierda han estado presentes en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, especialmente con la pregunta que la diputada popular Ester Muñoz le ha hecho a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre los casos de acoso de Íñigo Errejón.

"A usted la informaron y no activó ningún protocolo", ha dicho Muñoz, "no le preguntó nada al señor Errejón, no creyó a su hermana". La popular le ha recordado que "no sólo le metió en listas, le aforó sino que además le hizo portavoz de su grupo parlamentario, permitió que Errejón se subiese a esa tribuna y, en nombre de las mujeres, llamara machistas fascistas y machistas a todos lo que no éramos de izquierdas".

En un tono cada vez más contundente ha acusado a Yolanda Díaz y la izquierda de "usar a las mujeres" mientras "han sido testigos de casos de abusos sexuales, agresiones, de vejaciones en chats y en grupos e incluso de casos de pederastia" en referencia a los dos asesores de la propia Díaz cuyo comportamiento fue encubierto por la hoy vicepresidenta.

La más o menos líder de Sumar ha escuchado con visible incomodidad como Muñoz le recordaba que han sido el único Gobierno que "ha sacado a violadores a la calle y que ha contratado prostitutas en empresas públicas" y que mientras esto ocurría ninguna de las mujeres del Ejecutivo ha dimitido y, al contrario, han blanqueado el machismo de sus compañeros.

Sin responder sobre los graves problemas que es obvio que tiene en su propio partido, Díaz ha empezado su respuesta acusando a Muñoz de convertir "la política en un lodazal" y ha asegurado que "la violencia machista es demasiado grave en este país" y le ha dado "algunos datos" sobre el machismo en España, para luego atacar a Feijóo y, un instante después, despreciar a la diputada popular y hablar directamente al presidente del PP: "Me voy a dirigir al señor Feijóo" ha dicho para, a partir de ese momento, olvidarse tanto de Ester Muñoz como de las preguntas que le ha hecho.

La actitud de Díaz ha despertado las protestas muy airadas de la bancada del PP, que han hecho que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, luciendo su habitual parcialidad, haya suspendido la sesión durante dos minutos, interpelando a varios diputados populares durante este tiempo: "Sean conscientes del espectáculo que están dando a la ciudadanía", ha dicho antes de reanudar la sesión.

Ajena a todo lo que la rodeaba Yolanda Díaz ha seguido dirigiéndose a Feijóo y le ha recomendado el libro ‘Los hombres me explican cosas’, para acto seguido decirle, ante el rostro un tanto atónito de un Feijóo al que casi le entraba la risa, que "ninguna lección de feminismo", una afirmación un tanto aventurada de la líder de un partido cuyo portavoz parlamentario ha tenido que abandonar la política por un comportamiento inapropiado con las mujeres que él mismo ha admitido.