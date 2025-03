El jefe de gabinete de Montero hizo gestiones con la trama para el aeropuerto privado que querían conectar con Venezuela

La declaración ante el Tribunal Supremo del jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, ha aportado información sobre un hecho hasta ese momento un tanto escondido. Y es que, mientras Moreno se empeñaba en negar que hubiese recibido dinero -25.000 euros- por hacer favores fiscales a sociedades de la trama de presunta corrupción, deslizó unas gestiones en favor de la trama y relacionadas con el aeropuerto de Ciudad Real.

¿Y qué historia se oculta detrás de ese aeropuerto privado y su relación con la trama? Pues que Delcy Rodríguez y su narcodictadura pretendían unirlo directamente con Isla Margarita y los Roques en Venezuela para contar con una conexión de gestión directa y urgente para personas y mercancías. Y ese era uno de los grandes empeños de Nicolás Maduro para disparar sus negocios con la trama y en España.

El material incautado por la UCO ya había abierto esta línea de investigación: una que volvía a afectar a la injerencia de Venezuela en España, a la visita de Delcy Rodríguez, a las gestiones de Víctor de Aldama y, atención, al uso del aeropuerto de Ciudad Real como vía B de entrada de los vuelos diseñados por la narcodictadura venezolana. El material incautado por la UCO prueba que la visita de Delcy estaba preparada para albergar una reunión más: entre la mano derecha de la dictadura venezolana y "RAfael Gómez Arribas (aeropuerto de Ciudad Real)". Objetivo: la conexión de ese aeropuerto, más disimulado que Barajas, con Isla Margarita y los Roques en Venezuela.La visita de Delcy buscaba una reunión con Rafael Gómez Arribas (aeropuerto Ciudad Real) para conectar con Isla Margarita y Los Roques en Venezuela.

En esa declaración, el jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez admitió que conoció a Víctor de Aldama. Que tuvo un primer contacto en julio de 2018. Que Koldo le dio su teléfono y que le dijo "que le llamara".

El aeropuerto de Ciudad Real

¿Y para qué eran las llamadas? Moreno puso tal empeño en negar que estuvieran relacionadas con favores fiscales a las sociedades de la trama que afirmó lo siguiente: "El principal asunto era sobre el aeropuerto de Ciudad Real y para el Ministerio de Transporte era muy importante. Aldama actuaba como representante de la empresa del aeropuerto de Ciudad Real, es un aeropuerto privado". Es más, admitió que Koldo le pidió "que llamase al Sr. De Aldama porque era el representante de la empresa del aeropuerto de Ciudad Real".

Más tarde se le preguntó "¿cuál era el sentido de la gestión?". Y la respuesta fue evasiva: "Recuerdo vagamente el tema de fondo, pero no recuerdo si cuando me lo dijo me lo explicó o no".

Lo cierto es que la historia que rodea a ese aeropuerto es llamativa. La UCO ha probado ya que la anotación realizada por Aldama y confirmada por Delcy en el viaje que contó con el beneplácito personal de Pedro Sánchez -respondió con un "bien" al aviso personal y al móvil de José Luis Ábalos de la llegada de la mano derecha de Maduro- incluyó una aclaración más: "Para gestionar aeropuerto de Margarita y chartear vuelos con empresa portuguesa".

Se trata del "Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño" en la Isla de Margarita. "El aeropuerto fue inaugurado en el año 1975, está ubicado en la Isla de Margarita, en El Yaque, Municipio Díaz, cuenta con una pista de 3.180 metros de largo x 45 metros de ancho, capacidad suficiente para recibir vuelos nacionales e internacionales procedentes de diversos lugares", señala en su descripción Bolivariana de Aeropuertos, la "sociedad anónima bajo la forma de Empresa del Estado responsable de administrar, desarrollar, mejorar, acondicionar, y fomentar la infraestructura aeroportuaria de Venezuela". Traducido: se trataba de crear un vínculo directo entre los aeropuertos de Nicolás Maduro y el de Ciudad Real. De hecho, más tarde se ha sabido que el plan era doble y buscaba también la conexión con Los Roques en Venezuela.

"La Isla de Margarita es catalogada como la Perla del Caribe, conocida como uno de los centros turísticos más importantes del país. Ofrece múltiples opciones para pasar los días de vacaciones: playas paradisíacas, rutas de senderismo, parques acuáticos y pueblos de gran valor histórico", añade Bolivariana de Aeropuertos, la sociedad "adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte" del chavismo.

Gestiones de Air Europa

Rafael Gómez Arribas, por su parte, era el responsable del aeropuerto de Ciudad Real, una entidad que ya ha salida más veces en las menciones y mensaje de la trama porque en ella había puesto los ojos Aldama.

El juez Ismael Moreno elevó al Tribunal Supremo su exposición razonada sobre el caso PSOE-Koldo destacando todas las vías sospechosas de ayuda del Gobierno a Air Europa, la compañía con la que se veía Begoña Gómez y Víctor de Aldama en mitad del diseño del rescate. Y hay una que ha llamado menos la atención. Porque las conversación interceptadas de Aldama y Koldo García prueban que también hubo gestiones para que Air Europa pudiera usar el aeropuerto de Castilla-La Mancha.