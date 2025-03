El Gobierno ya no descarta agotar la legislatura sin sacar ni un solo Presupuesto

"Palmarían", así de lacónico se expresaba este jueves en el Congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuando le preguntaban por qué creía él que el Gobierno no se atreve a traer los Presupuestos. En el Ejecutivo siguen esperando hasta finales de abril o principios de mayo como fecha límite para ver si algo se mueve entre los socios pero, de momento, no parece que algunos estén por la labor.

Oriol Junqueras ya ha anunciado que no va a haber Presupuestos y Ione Belarra, Podemos, ha encontrado en el "no a la guerra" un banderín para liderar la oposición a Sánchez aunque en el núcleo duro del Gobierno siguen esperando a ver si hay agua en la piscina. Si en primavera, la pileta sigue vacía, entonces valorarán si se zambullen u optan por seguir tomando el sol.

En Moncloa todavía no está tomada la decisión pero todo apunta a que la mayoría se inclinan por seguir como el pasado año y no presentar los Presupuestos para no salir magullados de una piscina vacía. "Se trata de tener una herramienta, no un show político", aseguran fuentes del Ejecutivo donde dejan entrever que no presentarían las cuentas para no perder una votación trascendental.

La decisión que no es compartida por el socio minoritario. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que lleva tiempo sosteniendo una guerra contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, le ha retado a que presente las cuentas al Congreso, aunque sea para salir derrotados. "La obligación del Gobierno es presentarlos", ha recordado este jueves en una entrevista en Telecinco. La frase de Díaz entronca con el artículo 134 de la Constitución pero que el Gobierno obvió ya en 2024 al no presentar ante el Congreso las cuentas para evitar una imagen de un Ejecutivo débil, incapaz de sacar la ley más importante del año.

Objetivo: agotar la legislatura como sea

La anomalía es tal que el Ejecutivo va camino del ecuador de la legislatura sin sacar ni un solo Presupuesto, viviendo a base de prórrogas de la anterior legislatura. Lejos quedan los tiempos de 2019, cuando Sánchez adelantó las elecciones porque se veía incapaz de sacar unas cuentas tras un portazo de ERC. Ahora, en el Gobierno no descartan tratar de agotar la legislatura, que finaliza en 2027, a base de prórrogas. "Se puede agotar la legislatura, aunque sea sin Presupuestos", sentencian-

Lo que argumentan a su favor es que el crecimiento económico está favoreciendo que se mantengan los ingresos y no se necesiten ajustes. También sigue llegado el dinero de los fondos Next Generation, que el Ejecutivo considera clave. Incluso presumen de haber conseguido algo tan complicado como una reforma fiscal, al conseguir el voto favorable de Junts y PNV, y que parecía el paso previo a los Presupuestos pero que se quedó en eso: en un preliminar.

La mayor complicación sería la de cumplir con el objetivo comunitario del aumento del presupuesto en Defensa, aunque Sánchez abomine del término de "rearme" y prefiera el eufemismo de "seguridad". Diversas fuentes admiten que se puede "mover alguna partida presupuestaria". Se trata del dinero sin ejecutar de los diferentes ministerios aunque la máxima que ha dado Sánchez es que no afecte al gasto social para no irritar del todo a sus socios de Sumar.

"El Presupuesto no se Ejecuta todo y eso te permite flexibilidad", tercian en el Gobierno. A finales del pasado año, quedaron varios miles de millones sin ejecutar en diferentes ministerios y que ahora Moncloa quiere reordenar para enviarlos a Defensa. Lo que le permitiría conseguir más fondos para el ministerio de Margarita Robles sin necesidad de tener el aval del Congreso, lo que evidenciaría, de nuevo, la ruptura con sus socios.