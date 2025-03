Sánchez se plantea recuperar el debate sobre el Estado de la Nación que no convoca desde 2022

Alberto Núñez Feijóo ha marcado el guion a Moncloa. El presidente del PP salía este lunes con una propuesta exigiendo a Sánchez que, como mínimo, convoque a las Cortes para debatir sobre la situación del país. Una petición que hacía tras criticar que Sánchez no haya sido capaz siquiera de sacar adelante los primeros presupuestos de la legislatura, con unas cuentas públicas que, con toda probabilidad, van a ser prorrogadas por tercera vez, y cuando pretende aprobar el mayor gasto en defensa de la historia del país sin pasar por el Congreso.

En Moncloa no descartan que se vuelva a celebrar este debate aunque reconocen que todavía "no está en el calendario". Fuentes gubernamentales dan por seguro que, al final, se celebrará. La idea está rondando a Pedro Sánchez quien, desde que llegó al poder, sólo lo ha convocado en una ocasión (2022). La tradición la instauró Felipe González en 1983 y todos los años, a excepción de aquellos en los que había elecciones generales, se celebraba. Todo empezó a complicarse tras 2015, con la llegada del multipartidismo. En ese momento, Mariano Rajoy no lo convocó ni en 2016 ni en 2017 ni en 2018.

Con la llegada de Sánchez a Moncloa tampoco se celebró ni en 2019, por convocarse elecciones, ni en 2020 ni 2021 alegando como excusa la pandemia. Tras un parón de siete años, en 2022 fue la primera vez que, Sánchez como presidente, se sometió al debate sobre el Estado de la Nación. La tradición la volvió a suspender en 2023 justificando que había elecciones generales y sorteó su convocatoria en 2024 sin dar motivos.

Pese a llevar siete años en la Moncloa, Sánchez es el presidente que menos se ha sometido a este debate. Unas cifras que contrastan con las 10 de Felipe González, las seis de Aznar, las 6 de Zapatero y las 3 de Mariano Rajoy. O lo que es lo mismo, Sánchez ha estado las mismas veces en el debate del Estado de la Nación como presidente (2022) que como líder de la oposición (2015): una

Si al final opta por volver a celebrarlo este 2025, será la primera vez que Feijóo ejercerá como líder de la oposición en estos debates. La anterior vez fue Pablo Casado el que se encargó de llevar la batuta del PP.

La estrategia actual de los populares es clara: retratar las diferencias de Sánchez con sus socios, tal y como evidenció este lunes Feijóo. "Pido al Gobierno tres cosas, en nombre de la democracia: que lleve al Congreso su plan de Defensa, si lo tiene, que presente los PGE en la Cámara, como es su deber constitucional, y que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un Gobierno, que ya no es tal, y la soledad de un presidente zombi", dijo ante los suyos, en uno de los momentos más aplaudidos de su discurso.