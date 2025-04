Sánchez recurre a la patronal para forzar el apoyo de Feijóo a su plan contra los aranceles de Trump

Las medidas anunciadas por Donald Trump para imponer aranceles a los productos europeos abren una nueva era en la economía mundial. La globalización y el libre comercio se ven amenazados por el presidente de EEUU, democracia liberal por excelencia que ha dado un giro de 180 grados a sus políticas. En España, el Gobierno ha pasado la noche en vela para idear un "Plan de Contingencia" que anunciarán a bombo y platillo este jueves, y con el que pretenden aprovechar para erigir a Pedro Sánchez como dique de contención de la "ultraderecha".

El presidente presentará este mediodía las líneas maestras de su Plan de Contingencia con el que pretende minimizar el impacto de la guerra arancelaria en la economía española. El presidente del Gobierno comparecerá ante los medios, y ante representantes del tejido productivo español, desde Moncloa. En primera fila, representantes de distintos sectores que, desde el Ejecutivo, entienden que "serán los más afectados al estar en la diana de la subida de aranceles" que ha impuesto Trump.

No faltarán asociaciones de agricultores y ganadería, sector agroalimentario, automoción, industria pesada, sector energético y logístico. No en vano, los envíos a EEUU suponen el 2,5% de las exportaciones españolas, ligeramente inferior al 5% de la media europea, pero no deja de ser nuestro sexto comprador de productos españoles, por detrás de Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido . Aunque hay sectores más expuestos, como son los bienes de equipo, los vinos y el aceite de oliva.

El Plan, según fuentes gubernamentales, "activará los instrumentos comerciales y financieros a disposición del Estado para desplegar una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento de los sectores afectados".

Buscar apoyo en los agentes sociales

Los principales ejes de este Plan de Contingencia ya se han expuesto a la patronal y a los sindicatos, con los que se ha trabajado para incorporar ideas, con el ánimo también de atraer al PP, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno. La llegada de Alberto Núñez Feijóo rescató la tradición del partido de apoyar aquello que cuente con el aval de la patronal y los sindicatos, como ya ocurrió con la reforma de las pensiones que permite compatibilizar el 100% de la jubilación con el trabajo.

Durante la tarde de este miércoles, Sánchez, junto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Industria, Jordi Hereu; el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas; y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantuvieron un encuentro con los agentes sociales. Allí estaban, el presidente de la CEOE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente; y los secretarios generales generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Antes del encuentro no faltaron palabras grandilocuentes. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegaba a comparar el paquete de ayudas con el que se lanzó durante la crisis. "Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la pandemia, se va a salvar a los sectores afectados y se va a hacer lo correcto", terciaba en una entrevista en RNE. Todo apunta a que el próximo Consejo de Ministros dará luz verde a un Real Decreto de ayudas a los sectores afectados, que tendrá un mes para ser convalidado en las Cortes.

Feijóo, en la encrucijada

El respaldo de la CEOE al Plan de contingencia contra los aranceles es vital para el Ejecutivo para suplir su aislamiento en todos los frentes, tanto en el Congreso como en Europa. Aunque las opciones de acuerdo con sus socios son mayores en este caso que para el aumento del gasto en defensa, la única garantía de poder sacar adelante medidas que favorezcan a los empresarios es tener el respaldo del PP, que ya ha mostrado su rechazo a la política arancelaria de Trump, llegando a pedir a la UE una respuesta equiparable a la de la administración norteamericana.

El PP tiene difícil, por tanto, rechazar iniciativas que ayuden a los sectores perjudicados, como ocurrió con los planes económicos para paliar las consecuencias del covid o de la Dana, salvo que incluyan alguna "trampa". Aún así, el precedente del Decreto Ómnibus que mezclaba medidas para jóvenes y jubilados con el Palacete del PNV, abre también la puerta a que Feijóo pudiera acabar apoyándolo, como ya sucedió en aquella ocasión.

El posible respaldo de los populares se produciría cuando el PP ha endurecido su discurso, tanto contra Pedro Sánchez como contra Vox, en un intento por ensanchar su base social para no depender de los de Abascal si vuelve a ganar en las urnas. La baza de Trump con la que han conseguido abrir brecha en el electorado de Vox les coloca ahora en una posición difícil por ser partido de gobierno ya que rompe, en parte, su estrategia de choque con el Gobierno.