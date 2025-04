Así racaneó Ábalos hasta la luz del chalé gratis en Cádiz para que todo lo pagara la trama de los Hidrocarburos

Ya se sabía que la trama de Víctor de Aldama había entregado un chalé gratis a José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz). Pero la UCO ha destapado ahora una serie de conversaciones que muestran la cara más rácana del que era la mano derecha de Pedro Sánchez. La conversación revela una escena cutre y dantesca de Ábalos quejándose a su llegada a la casa porque el contador de la luz indicaba que el contrato estaba dado de baja y él no estaba dispuesto a pagar la luz del chalé que le habían dado gratis. Obviamente acabó pagando la trama: la del caso Hidrocarburos mientras se fabricaba la licencia para que Villafuel pudiera operar, aval que fue entregado definitivamente por el ministerio de Teresa Ribera.

La UCO ha recogido en su último informe una escena muy descriptiva del grado de impunidad al que llegó Ábalos: "A continuación, se refleja una serie de mensajes que corroboran la ampliación de su estancia hasta noviembre de 2021, y donde se aprecian nuevos indicios sobre que el propio Ábalos era consciente de que la casa de La Alcaidesa se trataba de una contraprestación económica que Aldama efectuaba a través de terceros". Los terceros lo pagaban a cambio de la licencia de Villafuel que ha acabado en un fraude de 182 millones de euros.

"En este sentido, el día 26 de noviembre de 2021, Ábalos contactó con Koldo para comentarle que acababa de llegar a la vivienda y no había suministro de luz. Este extremo, era participado por Koldo a Aldama, ejerciendo al igual que en el resto de ocasiones, como intermediario entre el propio Aldama y Ábalos", señala la UCO.

Electricista en la vivienda

"A raíz de esto, Aldama le hacía varias preguntas a Koldo, quien respondía aludiendo que se había personado un electricista en la vivienda". "A las 19:09 horas, Koldo insistió a Aldama en que este problema con el suministro de la luz continuaba sin solucionarse, avisándole de que "Necesitan el contador" y aclarando que una tercera persona -Ábalos según el siguiente relato- "Está con un electricista", señala el informe. Todo un culebrón interminable que siguió porque Ábalos no estaba dispuesto a pagar la luz del chalé gratis.

"En este punto, resulta conveniente recordar que Carmen es la madre de Leonor María González Pano, socia única de al mercantil que adquirió la casa de La Alcaidesa -Have got Time SL-, y, además, formaba parte del círculo de confianza de Claudio". A la que llamaban para arreglarlo era Carmen Pano, la que ha denunciado financiación ilegal del PSOE en bolsas llevadas a Ferraz. "En ese momento, Koldo le preguntó a Aldama si "Esta chica es la dueña anterior", a lo que este último le respondía que se trata de la actual dueña y que debería de conocer dónde se encuentra el contador de la luz", relata el informe.

Fotografía de un contador de la luz

"Quince minutos más tarde, Koldo le remitía una imagen a Aldama donde puede verse la fotografía de un contador de la luz apreciándose la inscripción "Contrato en baja". A este respecto, Aldama sentenciaba "Pues hay que llamar a Carmen" "Que son los nuevos", dándole Koldo el visto bueno y añadiendo "Cuando vengas hablamos". Cabe reseñar que un minuto antes, Ábalos le había enviado esa misma fotografía del contador de suministro eléctrico a Koldo, quien, como se viene relatando, ejerce de intermediario entre Ábalos y Aldama". Y cuatro minutos después de haber enviado esa imagen del contador, "Ábalos le trasladaba a Koldo que "tenía ese presentimiento conforme llegaba" añadiendo varios mensajes sobre los suministros".

Siguiendo con la cronología de este día, a las 20:31 horas, "Aldama reenviaba la fotografía del contador a Carmen indicándole "me mandan esto se ha dado de baja. Le he dado el teléfono a K para que te llame si no te importa", respondiendo esta última "Ok. Perfecto... Debe ser algún error. No se ha dado de baja nada. Si el jardinero estuvo el miércoles arreglando unas cosas y todo estaba bien. Que me llame ya para solucionar esto", describe el informe de la UCO. "Finalmente, Ábalos anunciaba a Koldo que el electricista habría procedido a conectar el suministro por 200 euros. Resultando significativo este desenlace ya que en el transcurso de esta conversación Koldo - Ábalos, el propio ex ministro afirmaba "Pero si no pagan…". Así terminó la patética escena porque Ábalos no pensaba pagar ni la luz.

