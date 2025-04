El Gobierno revive "la tortura" del rescate de Air Europa tras conocerse que Hidalgo llamó a Begoña para desbloquearlo

El último informe de la UCO ha pillado al Gobierno a contrapié. Con Pedro Sánchez en Vietnam y al Ejecutivo centrado en las guerra arancelaria, ahora paralizada durante 90 días. Las 300 páginas del grupo de investigación de la Guardia Civil aseguran que el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, llamó a Begoña Gómez para desbloquear el rescate millonario del Gobierno de Pedro Sánchez a su compañía Air Europa.

Así queda constatado en los diversos mensajes intercambiados entre el empresario Víctor de Aldama y Koldo García: Ante lo que parecía la falta de acuerdo en el rescate de la compañía, el día 3 de septiembre de 2020 el "núcleo corruptor" informó al asesor de Ábalos de que Hidalgo "está jodido, muy jodido el tema, este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". Estas frases vuelven a poner en duda el rescate millonario de la aerolínea por valor de más de 470 millones de euros.

Un "infierno" para algunos de los que estuvieron en el Consejo de Ministros que se dio luz verde a la operación. "Se pidieron 50 informes", aseguran fuentes del ejecutivo mientras prometen que la operación "está limpia de polvo y paja" y recuerdan que, en su momento, también se puso en duda el rescate de otra compañía, Plus Ultra, pero que la justicia ha archivado la causa.

El Ejecutivo se vuelca en defender la legalidad del rescate de la compañía. "Fue impecable, superó todos los filtros", aseguraba el ministro Óscar López que defendía este jueves que Air Europa "pasó todos los controles, a nivel nacional y europeo" y que, en otros países, llegaron a darse rescates más grandes a compañías afectadas por la pandemia del coronavirus.

Otros optaban por sacar la carta del desconocimiento que les impedía la habitual locuacidad con la que opinan sobre los casos de corrupción de otros partidos. "No he podido leerlo", afirmaba el ministro Ángel Víctor Torres que no quería comentar "sobre terceras personas que se mensajean sobre una persona distinta"

Lo único que nadie resuelve es qué hacía Begoña Gómez, la mujer del presidente, mediando mediando con empresarios y por qué Pedro Sánchez no se abstuvo en el Consejo de Ministros dada la relación de su esposa con el CEO de Globalia. Quien todos dan por amortizado es a José Luis Ábalos.

El exministro de Transportes queda retrato en el último informe de la UCO como "un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal". Algunos de los que compartieron Consejo de Ministros con el exministro aseguran que "no sospecharon nada" pese a su lujoso tren de vida y sus múltiples compañeras amatorias. También lamentan lo que están leyendo en el informe de la Guardia Civil pero no lo ponen en duda. "Entre la pena y el asco", sentenciaba un ya excompañero de partido.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, terciaba que esperaba que "los tribunales determinen qué ha sucedido" y "qué responsabilidad hay detrás de lo sucedido". "Lo que espero es que esto acabe de una vez y se sepa de una vez lo que ha pasado", aseguraba en los pasillos del Congreso sobre el que fuera su compañero de filas.