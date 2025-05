Repaso de Cayetana Álvarez de Toledo a Bolaños por los enchufes del Gobierno: "Uno: ser familia o amante"

Ha vuelto a ocurrir. Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a sacarle los colores al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La diputada del Partido Popular no ha tenido compasión con el ministro del PSOE y ha criticado la hipocresía de Bolaños. "Usted se atreve a citar a Mazón, precisamente usted, que la aciaga mañana de la DANA con Valencia arrasada, remató el asalto a Radio Televisión Española para enchufar a su propia jefa de prensa". Le ha reprochado que "antes de pedir la dimisión de Mazón tendrá que presentar la suya". El ministro le ha respondido que "¿Dónde estaba el señor Mazón el día de la DANA?".

Dicho esto, le ha preguntado a Bolaños que criterios sigue el Gobierno de Pedro Sánchez para nombrar y destituir altos cargos. El ministro ha explicado que nombran a personas progresistas al igual que un gobierno de derechas nombraría a personas de "derecha o ultraderecha" poniendo varios ejemplos de antiguos políticos del PP que han liderado empresas públicas.

"Enchufado sanchista"

Con esto sobre la mesa, Cayetana ha sacado toda la artillería: "Vamos a hacer el retrato robot del enchufado sanchista: uno, ser familia del presidente o amante de algún ministro". Como por ejemplo, "la meretriz Jessica o el maestro Azagra, alias el hermanísimo procesado. Los dos cobraban sin saber dónde estaban sus despachos". O "dos, ser devoto del líder -Pedro Sánchez- como Beatriz Corredor, quién gana 540.000 euros al año y fundió España a negro". Corredor "dice que no sabe qué pasó, pero sí que no volverá a pasar eso que no sabe qué pasó. Y se felicita". O un tercer caso: " no tener demasiados conocimientos técnicos, porque cuidado, a lo mejor es contraproducente. La frase es de una tal Pilar Lucio que pasó de una Consejería de Igualdad al Consejo de Seguridad Nuclear. Doce años enchufada".

Cayetana ha continuado con la radiografía de enchufado sanchista. En cuarto lugar, "no tener dignidad, es decir, aceptar cualquier humillación. Esto que lo explique el señor Marlaska". Cinco: "No tener vergüenza, Tezanos. Un hombre capaz de firmar una encuesta flash según la cual el apagón catapulta al PSOE. Una catástrofe más y pulveriza la mayoría absoluta". Seis: "No tener límites ni éticos ni legales. García Ortiz, un fiscal general imputado que destruye pruebas como un delincuente profesional. Eso sí que es un sabotaje a la justicia". Siete: "No asumir responsabilidades: nunca jamás. Al revés. Señalar a un culpable imaginario: la polarización como un mecanismo de blindaje. Ahí brilla el señor Puente: eligió ser troll antes que gestor".

Y ocho, apuntando directamente al mismo Bolaños. "no tener futuro, sí, usted mismo, señor Bolaños, cada vez más cercado y más desaforado". De verdad, " ¿Piensa cargarle a su número dos el muerto o la contratación corrupta de la asesora de Begoña Gómez? Usted va para ministro de Justicia y ha quedado en fusible quemado de un operador privado. Sí, el operador privado es Sánchez. No gobierna: el Estado se lo apropia. Lo está dejando en páramo de cliente por la corrupción y el caos". Álvarez de Toledo ha concluido su respuesta a Bolaños diciendo que "el sabotaje es el de este Gobierno contra los españoles".