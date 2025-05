Aldama y Koldo trasladaron al Gobierno exigencias financieras del rescate de SEPI e ICO para contentar a Air Europa

La influencia de Víctor de Aldama en la negociación del rescate a Air Europa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez cuenta ya con toda una batería de pruebas en manos de la Justicia. Pero la UCO ha detectado ahora un documento financiero trasladado por la aerolínea por medio de Aldama para mejorar las condiciones técnicas del combinado entre dos líneas de ayuda: el famoso rescate de 475 millones de euros y una línea de crédito previa de 141 millones. Aldama trasladó tal cual un documento de la empresa para modificar aspectos técnicos de la deuda que contraía Air Europa.

La UCO de la Guardia Civil explica lo ocurrido en su informe: "Aldama comunicó a Koldo que "tranquilo he pedido una nota y ahora te la mando para que mañana en el consejo rector del fondo se apoye a la compañía con ese punto y listo el resto ya está". Todo ocurrió el 26 de octubre de 2020, es decir, más de una semana antes de la aprobación del rescate en el Consejo de Ministros con presencia directa de Pedro Sánchez. Una hora y media más tarde, "Aldama hizo llegar a Koldo ese documento que desarrollaba "Problemas sobre la consideración del Apoyo Financiero Público Temporal como deuda subordinada respecto del préstamo sindicado avalado por el ICO, y que de acuerdo con su conversación, habría sido trasladado a Ábalos", apunta la UCO.

Condiciones del rescate financiero

El contenido de esta nota "versa sobre las condiciones del rescate de la aerolínea" y recoge detalles como que "la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, en el apartado 3.2 del Anexo ,1 dice: De manera complementaria, también podrá materializarse el apoyo con cargo al fondo a través de cualesquiera otras facilidades crediticias, tales como el otorgamiento de préstamos o al suscripción de deuda privilegiada, ordinaria o subordinada, asegurada o sin garantías".

Añade detalles técnicos como que "siempre hemos trabajado en el supuesto de que la deuda era subordinada, como siempre se nos ha manifestado y, a pesar de que podría haber sido sin garantías, hemos accedido a otorgar garantía personal de Globalia Corporación Empresarial, promesas de hipoteca sobre dos edificios de Globalia y promesa de prenda sobre las cuentas donde se cobrará el precio del contrato de Iberia. A mayores, se estuvo analizando la posibilidad de capitalizar los intereses pero finalmente por SEPI se decidió no hacerlo para no correr el riesgo de superar el umbral de 250 millones de préstamo participativo".

Y se concluye con que, "en definitiva, entendemos que el Apoyo Financiero Público Temporal debe estar en todo caso subordinado al préstamo ICO en los términos que así lo establece el préstamo ICO cuando se refiere a Deuda Subordinada, como también se recoge claramente en al autorización emitida por las entidades bajo el préstamo ICO".

Inmediatez del rescate

La UCO explica que "el día 30 de octubre de 2020 a las 14:43 horas Aldama informó a Koldo de que "siguen poniendo problemas ICO ha dicho SEPI no contesta favorablemente se retira al oferta y no hay operación", contestando Koldo a los doce minutos: "Que me dice que el consejo de ministros lo aprueba el martes sí o sí" añadiendo "que la SEPI el ICO y no se quién más lo tendrán preparado el martes porque se aprueba".

"De acuerdo con este anuncio, a fecha 2 de noviembre de 2020, es decir un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Air Europa, Koldo reafirmó a Aldama la inmediatez de ese acontecimiento", concluye la UCO.

