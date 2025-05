El Gobierno insta a la justicia a que investigue la filtración de Whatsapp de Sánchez o iniciará "acciones legales"

Esta mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, entró en el pabellón del Consejo de Ministros como un martes más pese a que en las páginas de El Mundo salía publicado un Whatsapp de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos en el que le calificaba de "pájara". Pese a todo, la reunión gubernamental transcurrió, según la ministra portavoz, en un "buen clima" y como si fuese "totalmente ordinario".

Al menos, eso consta en el argumentario aunque los nervios eran evidentes ya que, nada más empezar el turno de preguntas, Pilar Alegría daba el turno a Bolaños como "ministro Ábalos". La sombra del exministro de Transportes y exsecretario de organización es alargada y se proyectaba durante toda la rueda de prensa.

Para Pilar Alegría los contenidos publicados son "intrascendentes" y "descontextualizados". Como si llamar "pájara" a una ministra de tus filas, criticar sus entrevistas, decir que tu vicepresidente segundo tiene "estulticia", o ordenar "marcaje" a tus críticos internos fuese de lo más normal. En lo que el Gobierno endurece el tono es en el tema judicial. Ya no hay dudas que se trata de un "comportamiento delictivo" y que habrá una investigación judicial.

"Es muy grave que se publiquen conversaciones", añadía Alegría mientras que Bolaños daba "por hecho" que se abrirá "una investigación judicial". "Y si no sucede así, iniciaremos acciones judiciales", terciaba en otro momento mientras prometía "llegar hasta el final". "Conocer todo, quién ha sido y por qué ha sido", añadía. El ministro de Justicia incluso terciaba que "otras veces" se "han activado" estos mecanismos "para conocer la filtración" en clara insinuación al caso del novio de Ayuso con el Fiscal General del Estado, obviando que Alberto González Amador se querelló.

En el Gobierno prefieren "no señalar a nadie" sobre el origen de la filtración, "ni establecer ninguna comparación" pero afean al PP que "pretenda usar esta información" para, según Alegría, "practicar oposición de casquería". " No sorprende. Vienen haciéndolo desde 2018 y si creen que con esta oposición de casquería nos van a desviar de lo importante, se equivocan", terciaba en otro momento. Ni rastro de condena a Ábalos por ser el posible filtrador, lo cual pone todo el foco en la UCO o en el juzgado aunque luego terciaba que "no vamos a especular".

En el Gobierno también esquivaban las preguntas sobre si están siendo sometidos a chantaje. Fuentes del Gobierno aclaraban que Sánchez "no ha hecho nada ilícito" y que lo filtrado hasta ahora "refleja que es educado".