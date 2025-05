Piden 3 años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, 12 de inhabilitación y que devuelva todo el dinero cobrado

Las acusaciones populares personadas en el caso David Sánchez han remitido este miércoles su escrito de acusación a la juez Beatriz Biedma, en el que, tras concluir la fase de instrucción, piden hasta tres años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno, 12 de inhabilitación y que devuelva todo lo cobrado de la Diputación de Badajoz, "más los intereses legales correspondientes".

Así consta en el documento al que ha tenido acceso Libertad Digital y en el que se le atribuye un delito de prevaricación y dos delitos continuados de tráfico de influencias en concurso con prevaricación, relacionados con su puesto como coordinador de los conservatorios (posteriormente reconvertido en jefe de Artes Escénicas), así como el creado para el famoso asesor de La Moncloa que ya trabajaba para él cuando cobraba de Presidencia del Gobierno y le llamaba "querido hermanito".

En todo caso, y puesto que ninguna de las penas solicitadas superaría de manera individual los dos años de cárcel, ni siquiera aunque, tras el pertinente juicio, el tribunal impusiera la condena íntegra, el hermano del presidente del Gobierno entraría en prisión.

Por último, se solicita una multa fija de 32.400 euros (180 € al día durante seis meses) y dos variables: una equivalente al doble del salario público cobrado por él mismo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y otra equivalente al doble del sueldo de su "íntimo amigo" Luis Carrero.

Los delitos del ‘hermanísimo’

Según las acusaciones populares, el músico "se presentó a la convocatoria, a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé" y, "pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente", aunque ello "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado".

Además, "el Sr. Sánchez, se ha dedicado, organizando su propio tiempo de escaso trabajo, a actividades diferentes a aquellas para las que se le ha pagado un sueldo público, cuyo fin principal ha sido el de ir creándose un currículum en el mundo de la música". Pero la cosa no queda ahí. "No contento con todo ello, don David —continúa el escrito— quiso que un amigo íntimo suyo de hace al menos veinte años, y colaborador habitual en sus proyectos musicales personales se incorporase a la Diputación de Badajoz", denuncian en referencia a la posterior contratación de Luis Carrero.

El papel del presidente de la Diputación

Tras agotar la fase de instrucción, la acusación popular —que, bajo la coordinación de Manos Limpias, agrupa a Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Vox y Abogados Cristianos— concluye, por otro lado, que fueron el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto con la diputada y la directora de Cultura, quienes "decidieron la creación del puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz que acabó denominándose "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios" con el claro objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, quien en ese momento carecía de trabajo estable, y a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad".

Partiendo de esta premisa, las acusaciones solicitan igualmente para el socialista Miguel Ángel Gallardo tres años de cárcel y, en su caso, elevan la petición de inhabilitación a 27 años. "Es claro que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del Puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al Sr. Sánchez, conocía dicha circunstancia y participó directamente en los hechos", alega el escrito de acusación.

El polémico asesor de Moncloa

En cuanto a Luis María Carrero, al asesor de La Moncloa y amigo íntimo del hermano del presidente del Gobierno, la petición es de año y medio de prisión, seis de inhabilitación y multa.

Según las acusaciones populares, "dada la íntima relación entre ambos, la creación del Puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, tuvo como origen la voluntad de David Sánchez , quien aprovechó su influencia en la Diputación y su relación con Manuel Candalija, Director del Área de Cultura, y Ricardo Cabezas, Diputado de Cultura, con tal finalidad".

"En definitiva —continúa el escrito— se creó un puesto ad hoc para un amigo íntimo de don David Sánchez, que ya antes de la creación del mismo colaboraba en sus proyectos operísticos y en la búsqueda de subvenciones y ayudas para los mismos, y todo ello se hizo de forma burda, pues el mencionado puesto, fue objeto de petición de cobertura (16-10-2023) antes de que la RPT en la que se contenía fuera objeto de publicación su Aprobación Definitiva (14-11-2023) , y cubierto mediante comisión de servicios, siendo tal fórmula la más rápida para la incorporación del Sr. Carrero".

En este sentido, las acusaciones populares llaman la atención sobre el hecho de que, "pese a tener la comisión de servicios como característica principal su naturaleza provisional, actualmente no consta que se haya convocado el concurso de méritos previsto como forma de provisión de dicho puesto en su ficha descriptiva".

