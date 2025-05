Malestar en el PP de Mazón con la campaña de Camps para "reimpulsar el partido": "No es el momento"

La campaña emprendida por Francisco Camps en la Comunidad Valenciana ha agitado al PP en esta región. El acto en el que logró reunir a unas 1.000 personas, con presencia de históricos dirigentes como Carlos Fabra, Alfonso Rus o Sonia Castedo, dejó patente que todavía tiene capacidad de convocatoria, lo que ha puesto nerviosos a algunos miembros del partido. En el entorno de Carlos Mazón le reprochan promover una "campaña personal" cuando "todos los esfuerzos deben centrarse en la reconstrucción".

"No es el momento, ahora no toca", trasladan fuentes del PP valenciano a Libertad Digital, al ser preguntados por la iniciativa de Camps, quien recorre desde hace semanas las calles de Valencia para testar el apoyo de la gente. Sin poner en cuestión la figura del expresidente, al que muestran "respeto", defienden que "sería deseable un cierre de filas" y no "intentar dividir al partido".

Las intenciones de Camps

En declaraciones a este periódico, el expresidente valenciano, con el que charlamos en mitad de una comida con una veintena de afiliados menores de 20 años, asegura que su intención es "reimpulsar el partido", "movilizar a las bases" y "reconstruir un proyecto que languidece desde 2015", año en el que el PP abandonó el gobierno valenciano. "Desde entonces, se ha desatendido a la militancia", asegura, defendiendo la necesidad de renovar objetivos y promover iniciativas en positivo para recuperar la marca. Preguntado por Carlos Mazón, evita mencionarle asegurando que su objetivo no es ir contra él.

"Una cosa es el partido y otra el gobierno, yo al gobierno valenciano lo defiendo porque tiene que estar en la reconstrucción", asegura Camps, que dice "no aspirar a ser presidente en la comunidad porque es un puesto que ya ha ocupado". Idea que ya trasladó hace semanas en una entrevista a este periódico. Evita, eso sí, confirmar si tiene intenciones de presentarse como candidato en el próximo congreso del PP valenciano que pueda celebrarse, y para el que todavía no hay fecha. En principio estaba previsto para el próximo mes de junio pero fuentes del PP nacional aseguran que se retrasará.

¿Congreso valenciano en octubre?

La convocatoria del Congreso Nacional del PP también apunta a que se esperará hasta después del verano, ya que los estatutos del partido recogen que cuatro meses después de esa cita se celebrarán los congresos regionales y provinciales, salvo decisión de la dirección nacional. La presión sobre Mazón, por tanto, se eleva, y algunas voces no descartan que octubre sea la fecha fijada para el cónclave que decidirá su futuro político. Se desconoce si el actual presidente valenciano intentaría presentarse como candidato para repetir en el cargo.

Desde el PP nacional evitan pronunciarse sobre Camps y dicen no estar preocupados. Sin embargo, algunos dirigentes territoriales piden no subestimarle y advierten de la posibilidad de que se divida todavía más el voto de la derecha, poniendo de ejemplo lo ocurrido con Francisco Álvarez-Cascos en Asturias y Foro, algo de lo que todavía el PP se sigue recuperando.

Camps asegura, sin embargo, que no tiene intenciones de crear un nuevo partido porque "su casa es y siempre será el PP". "Mi objetivo es que el PP valenciano llegue a la absoluta, sin la absoluta es muy difícil que Feijóo gobierne en solitario a nivel nacional. Madrid y Andalucía son nuestros bastiones electorales y, para alcanzar la Moncloa, necesitamos que lo sea también Valencia", explica a Libertad Digital. El expresidente valenciano asegura que esa es su única aspiración, que Feijóo logre gobernar y, para eso, todo pasa primero por hacerlo con holgura, sin depender de nadie, en la Comunidad Valenciana.