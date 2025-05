Podemos explotará su negativa al rearme para desprenderse de Yolanda Díaz en las andaluzas

Sin haberlo solicitado de manera explícita, pero como condición indispensable para sellar una coalición, Podemos lanza un ultimátum y establece como línea roja en Andalucía que sus potenciales aliados no respalden lo que califican como un "Gobierno de guerra". Esta exigencia no solo se dirige a Sumar, sino que también alcanza a Izquierda Unida. "No se puede estar en misa y repicando", advierten fuentes de la formación morada, subrayando la fractura existente en las bases del partido liderado por Antonio Maíllo. Tradicionalmente defensoras de la paz, IU se enfrenta al difícil reto de explicar ante su electorado un aumento del gasto militar que supera los diez mil millones de euros.

Desde hace meses, Sumar insiste en una estrategia de unidad que, en repetidas ocasiones, ha sido despreciada por Podemos. La formación liderada por Ione Belarra ha optado por intensificar su aislamiento político, desmarcándose de la propuesta de Yolanda Díaz para revalidar la fórmula del 23-J, desoyendo además la premura de Izquierda Unida por decidir antes del verano las alianzas electorales en Andalucía.

Con el próximo ciclo electoral en el horizonte, que previsiblemente se abrirá en Castilla y León y continuará en Andalucía, Podemos reafirma su intención de concurrir en solitario. Su estrategia, dictada por la lógica de la confrontación, es un avance de lo que se espera a nivel estatal.

La tarea del partido de Belarra es "organizar a las fuerzas que se oponen al Gobierno de la guerra". Podemos observa en Izquierda Unida, que aboga por la "unidad" y la "celebración de primarias", una profunda contradicción. Acusan a la formación de haber diluido sus principios fundacionales en favor del Gobierno de Pedro Sánchez, al que han respaldado incluso en cuestiones que tensionan sus propios valores.

Desde el entorno de Antonio Maíllo intentan proyectar la imagen de una fuerza influyente, atribuyéndose el mérito de haber forzado al PSOE a dar marcha atrás en un contrato de armamento con Israel. Sin embargo, esa narrativa choca con los hechos ya que al menos otros nueve siguen adelante en fase de licitación.

El acto de homenaje a Julio Anguita celebrado este miércoles se perfilaba como una oportunidad propicia para activar un acercamiento entre Izquierda Unida y Podemos. No obstante, la eurodiputada Irene Montero excusó su ausencia a última hora alegando un "imprevisto", para dar plantón a Maíllo.