El director del Parador de Teruel dice que Ábalos se fue a su habitación porque estaba "muy cansado" y encubre a Alegría

El director del Parador de Teruel ha negado esta mañana en el Senado que la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 se produjera ninguna fiesta con prostitutas en sus instalaciones organizada por el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Sin embargo, él mismo ha reconocido que no estuvo allí durante la madrugada. "Estuve hasta que terminó el servicio, hasta las 12 de la noche", ha puntualizado.

A pesar de que durmió fuera del establecimiento y de que no se incorporó de nuevo hasta las 8 de la mañana del día siguiente, Joaquín Gutierrez asegura que "no hubo ningún tipo de desperfecto, ningún tipo de queja, ni nada de nada". Y puntualiza: "Fue una noche absolutamente normal, porque si hubiese habido cualquier anomalía, el primero que lo hubiese sabido era yo".

Desde Vox y PP, le han recordado que varios los trabajadores han apuntado una versión de los hechos completamente diferente. Sin embargo, él ha insistido en que trata de testimonios "inducidos" y que más de uno "habla de oídas", un comentario, este último, que, en todo caso, vendría a corroborar que la supuesta fiesta sí fue objeto de conversación entre el personal del parador. En cuanto al expediente que se abrió a los empleados por vulnerar la obligación de "confidencialidad", el director ha responsabilizado de tal decisión a la responsable de recursos humanos de la empresa pública dependiente de la "alta dirección", es decir, el equipo de Óscar López, entonces director de Paradores y hoy ascendido a ministro.

Ábalos estaba "muy cansado"

Respecto a la furgoneta de prostitutas que habría desembarcado en el establecimiento, el director asegura que él no vio tal cosa: "Yo recibí al exministro, que vino en su coche, y no había ninguna furgoneta. La única persona que le acompañaba era Koldo García". Según su relato, eso sí, el exministro se fue directo a la habitación, sin departir con Pilar Alegría o Javier Lambán, como hubiera sido lo lógico.

"Le estaban esperando las otras personalidades para cenar con él y dijo que venía muy cansado. Bueno, lo dijo el señor Koldo, que el ministro estaba cansado y que le diéramos la carta para pedir la cena para el ministro en la habitación", ha explicado.

Sin datos de Pilar Alegría

Capítulo a parte merece la forma en la que el director del Parador de Teruel ha tratado de eximir a Pilar Alegría de toda responsabilidad. A pesar de ofrecer todo lujo de detalles sobre dónde se alojó Ábalos —la suite de la primera planta, que se corresponde con la habitación 101—, Gutiérrez no ha sabido precisar ni siquiera si la hoy portavoz del Gobierno compartió planta con él.

Cabe recordar que, tras destaparse que Alegría estuvo en el parador la noche de autos y que, por tanto, podía ser conocedora de las andanzas del hoy imputado, la ministra se indignó con la prensa cuando le preguntaron si podía corroborarlo. "Sólo faltaría que tenga que explicar dónde paso la noche o dejo de pasarla. Yo cumplía con mi trabajo como delegada del Gobierno. No hay más. Y, hombre, como comprenderá, creo que dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno no está la de sentarte a los pies de la cama de un ministro", dijo en un primer momento.

Finalmente, no tuvo más remedio que reconocer que, efectivamente, había dormido allí tras visitar unas obras junto a Ábalos, pero trató de echar balones fuera, asegurando que cenó con otras personalidades, se fue a dormir y no supo nada más hasta el día siguiente. El jueves, no obstante, será ella misma la que tendrá que responder a las preguntas de todos los grupos parlamentarios tras ser llamada a comparecer en la misma comisión de investigación del Senado.

