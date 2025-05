¿Más enchufismo en la RTVE de Sánchez? Denuncian filtraciones en las oposiciones para operadores de cámara

Una nueva polémica sacude las oposiciones de la RTVE controlada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El sindicato CGT ha denunciado una presunta filtración en la prueba práctica de la especialidad "Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido", que se desarrolla entre el 6 y el 30 de mayo en el estudio A4 de Torrespaña. Ver esta grabación permitiría conocer elementos, condiciones y desarrollo de los ejercicios. "Una ventaja competitiva que no puede obviarse", afirma el sindicato.

Según el sindicato, durante los primeros días de examen, algunos ejercicios pudieron ser vistos a través de una línea interna de radiofrecuencia. Esta señal, que debía estar restringida al comité de valoración, habría sido accesible desde diversos monitores dentro del edificio, incluyendo salas de descanso utilizadas por candidatos, como las de operadores de cámara y áreas de montaje.

CGT sostiene que esta situación representa una ventaja competitiva para quienes pudieron ver las pruebas con antelación, ya que las grabaciones ofrecían información sobre el desarrollo, las condiciones y los elementos evaluados. Además, disponen de testimonios y, según afirman, de un vídeo probatorio de los hechos.

La alarma se disparó el sábado 10 de mayo, cuando se envió un correo a todos los miembros del comité de valoración, con copia a la Dirección de Recursos Humanos, la Comisión de Empleo y el Comité de Empresa de Madrid. No obstante, CGT denuncia que no tuvo conocimiento del asunto hasta el martes 13, un día después de una reunión clave donde no se trató el tema.

Ventaja a otros aspirantes

La prueba práctica está compuesta por varias partes: control de cámara (20% de la nota final), operador de cámara (25%), cámaras especiales (15%) y ENG (grabación con equipo autónomo), que representa el 40%. Parte del ejercicio ENG se grababa en zonas visibles como pasillos y entradas, lo que podría haber dado aún más ventaja a otros aspirantes.

El sindicato exige la suspensión inmediata de las pruebas restantes y la anulación de las ya realizadas, argumentando que no se puede garantizar la igualdad de condiciones. Reclaman el rediseño de los ejercicios para evitar que se repitan filtraciones. "No sabemos cuántas personas pueden haber visto estas imágenes (ni probablemente nunca se sabrá), pero para algunas personas aspirantes esta posible filtración de la prueba práctica es suficiente motivo para cancelarla por completo. Es decir, suspender las pruebas que restan (hasta el 30 de mayo), anular las ya realizadas y comenzar otras distintas variando los elementos más sensibles", reclaman.

RTVE se limpia las manos

Por su parte, RTVE niega cualquier irregularidad. En un comunicado emitido el martes, la Corporación informó que abrió un expediente informativo al conocer la denuncia y solicitó un informe al comité de valoración, compuesto por representantes de la empresa y de los trabajadores. Según RTVE, lo único que se habría emitido brevemente fue una vista conjunta de cámaras sin información personal ni elementos que pudieran otorgar ventaja.

RTVE se niega a suspender las pruebas y asegura que continúan con normalidad. La empresa pública también ha recordado que ha abierto otros expedientes por denuncias fundamentadas en anteriores procesos selectivos y que está personada en el procedimiento penal que investiga la filtración ocurrida en septiembre de 2024, relacionada con la prueba de "Información y Contenidos", donde se filtraron más del 80% de las preguntas. Ese caso sigue bajo investigación judicial.

Finalmente, los sindicatos CGT y USO también han criticado que RTVE no esté respondiendo a reclamaciones formales de opositores, alegando falta de tiempo y personal, lo cual consideran inaceptable en una corporación pública financiada con el dinero de todos los españoles.