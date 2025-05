El PSOE estira el chicle de Eurovisión apoyando ahora el embargo de armas a "Estados genocidas"

a proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu y el BNG, que ahora inicia su tramitación parlamentaria para imponer un embargo de armas a Israel, fue registrada en julio de 2024. Durante casi un año, ha permanecido estancada sin que nadie haya mostrado interés en impulsar su tramitación hasta ahora.

El texto, aprobado por 176 votos a favor frente a 171 en contra, está diseñado principalmente para Israel, aunque la izquierda ha buscado eufemismos al asegurar que buscan aplicarlo automáticamente a cualquier Estado demandado ante un tribunal internacional. De momento, solo Sudáfrica ha presentado una querella ante La Haya por "genocidio" contra Israel.

España ha sumado su apoyo al procedimiento, pero hasta ahora los jueces no han dictaminado nada. La postura española, hasta no hace mucho, era que "eso debería dictaminarlo un tribunal", como afirmaba el ministro José Manuel Albares. Sánchez no pronunció la palabra "genocidio" hasta el miércoles pasado, durante la sesión de control tras una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lo que motivó las quejas del Gobierno hebreo.ç

Explotando el "eurodrama"

El cambio de postura del PSOE llega justo en una semana en la que están tratando de avivar los choques con Israel con la evidente intención de desviar la atención justo cuando están asediados por la corrupción. Mientras el PSOE y sus altos responsables, como el secretario de Organización, Santos Cerdán, se ven comprometidos por la información recabada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el Ejecutivo opta por usar temas de política exterior como cortina de humo. Este recurso se evidenció el pasado lunes, cuando Pedro Sánchez pidió la expulsión de Israel de Eurovisión, dos días después de la celebración del evento.

Una polémica que el Ejecutivo trata de resucitar. Este martes, la ministra Pilar Alegría reprochó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haga "chistes malos propios del Club de la Comedia" relativos a la petición del Ejecutivo para excluir a Israel de Eurovisión tras afirmar que se trata "del nuevo Franco" con el que el Ejecutivo busca tapar sus escándalo. "Poca broma", terció la ministra quien enlazó la hipotética expulsión de Israel en Eurovisión con los últimos JJOO "en los que Rusia no ha participado" aunque subrayando que esto último lo "adopta el COI y las federaciones internacionales". Aunque fuentes del Gobierno no se abren a pedir la expulsión de Israel de las competiciones deportivas,

Casi a la vez, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido en Bruselas "una revisión del acuerdo de asociación con Israel". Una postura que ha contado con el respaldo de Irlanda, Luxemburgo y Eslovenia.

Pese a que el PSOE ha decidido respaldar la Proposición, esto no ha contado con todos los parabienes de sus socios. Para los morados, la política exterior del Ejecutivo con respecto a Israel ha sido errática y profundamente "hipócrita" y recuerdan los contratos comerciales y armamentísticos que España mantiene con Jerusalen. De hecho, este miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre los contratos armamentísticos aún vigentes con el Estado de Israel.

Hipocresía para unos y otros

Durante el debate parlamentario de este martes, el PSOE optó por un tono bajo. La diputada del PSOE encargada de intervenir evitó cualquier referencia incómoda. No así sus socios de Gobierno que cargaron contra Israel y en ningún momento tuvieron palabras para los rehenes israelíes en manos de Hamas. En Sumar, Gerardo Pisarello, denunció que el Ejecutivo sigue permitiendo operaciones comerciales que, en sus palabras, "apuntalan la masacre contra Palestina" " Si por la mañana se grita genocidio, pero por la tarde se sigue comerciando con las empresas que lo propician, lo que parecía denuncia se convierte en complicidad", advirtió Pisarello, en una intervención cargada de reproches hacia el ala socialista del Gobierno

En esta línea, la diputada de Podemos, Martina Velarde, cuestionó abiertamente que desde Sumar se reconozca ahora la existencia de relaciones comerciales en materia de armamento con Israel. La diputada instó a sus socios a abandonar el discurso vacío y pasar "de las palabras a los hechos", dejando atrás lo que calificó como simple "postureo".

Desde el Partido Popular criticaron con dureza el doble discurso de los socios de investidura de Pedro Sánchez, a quienes acusan de señalar las relaciones comerciales del PSOE con Israel mientras siguen aferrados a sus cargos institucionales, sosteniendo al Gobierno al que dicen cuestionar. "Cuánto contorsionismo moral, cuántas cortinas de humo tienen que inventar para justificar seguir en un Gobierno que pretende incrementar en diez mil millones de euros el gasto en defensa", señaló el diputado del PP, Pablo Hispán.

Durante el debate, el diputado de Bildu, Óscar Matute, llegó a calificar de "genocidio" la actuación de Israel en Palestina, y advirtió que "cargará sobre las conciencias de muchos" sin reparo moral con las más de mil muertes provocadas por la banda terrorista ETA.

La iniciativa pasará ahora a comisión, donde se abrirá el trámite de enmiendas y se trabajará en la redacción del texto definitivo. Una vez concluido ese proceso, deberá regresar al Pleno del Congreso para su aprobación final, lo que augura aún varios meses de tramitación parlamentaria por delante.