Ferraz y Moncloa marcan distancias con Cerdán y le obligan a salir a defenderse

Una catarata de informaciones comienza a comprometer al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en relación con un informe que la UCO estaría ultimando pero que aún no ha sido entregado al juez. Desde hace una semana, distintas noticias publicadas en varios medios señalan al actual número tres del partido como una pieza clave en un presunto entramado de corrupción.

A falta de conocer los detalles, las suspicacias han comenzado a crecer tanto en Ferraz como en La Moncloa, donde nadie quiere salir públicamente en defensa de Cerdán. El último en hacerlo fue el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien hace ya seis días, en una entrevista en Onda Cero, aseguró que pondría la mano en el fuego por el secretario de Organización "con toda claridad".

Desde entonces, el silencio domina entre portavoces y ministros respecto a las informaciones publicadas. Fuentes gubernamentales lo justifican alegando que "Santos no es un hombre del Gobierno". Su único cargo es orgánico, en Ferraz, así que, por el momento, en La Moncloa solo se limitan a expresar en privado su "absoluta confianza". Tampoco en Ferraz se ha querido valorar públicamente el contenido de dichas informaciones y no lo harán hasta que se conozca el informe de la UCO en su totalidad.

El silencio atronador obligó a Santos Cerdán a salir a dar explicaciones de forma apresurada este martes en el patio del Congreso. Se trató de una breve comparecencia, de menos de dos minutos y sin preguntas, en la que aseguró que "todo es mentira", aunque admitió haber preguntado por varias obras "como diputado por Navarra" y como "coordinador territorial del PSOE", si bien insistió en que estas acciones "no son constitutivas de delito". Lo que no aclaró es que, según lo publicado en prensa, esos mensajes no se tratarían de preguntas parlamentarias.

El silencio institucional y el informe de la UCO contrastaban con el respaldo mostrado este viernes por Pedro Sánchez, Pilar Alegría y María Jesús Montero, después de que se conociera que una periodista de Okdiario accedió al edificio donde se encuentra el ático de 120 metros cuadrados que Cerdán tiene alquilado. Una vivienda que, según varias fuentes consultadas por Libertad Digital, se trataría de "un alquiler con opción a compra".

En el Gobierno aprovechaban este incidente para mostrar algún tipo de respaldo a Cerdán. "El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos", escribió Sánchez en la red social X. En la misma línea, la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, expresó su "solidaridad" con Cerdán y su familia, y enmarcó el incidente en una "estrategia de la derecha y la extrema derecha" que busca "deshumanizar" al adversario y generar crispación. "Esto deriva en el acoso de los pseudomedios a políticos progresistas", apuntó.

Eso sí, tanto Moncloa como Ferraz solo se refirieron a la denuncia que habría interpuesto la mujer de Santos Cerdán contra el digital de Eduardo Inda. Ni una palabra sobre las informaciones que, como las publicadas por Artículo 14, hablan de coches Audi y Volvo que la supuesta trama de Ábalos le habría proporcionado, o de su elevado tren de vida, que desde hace años genera recelos dentro del propio partido. Tampoco de la información de El Confidencial que apunta a que la UCO está investigando unos mensajes de Cerdán a Acciona.

Esto no quiere decir que, de momento, se haya roto la comunicación entre Sánchez y Cerdán. Hace dos semanas, tras la convalidación del Real Decreto de aranceles, el presidente del Gobierno se quedó unas horas más en el Congreso y mantuvo reuniones con María Jesús Montero y Santos Cerdán. El secretario de organización salió demudado del encuentro y no quiso hacer comentario a la salida.