Pilar Alegría desvela en qué habitación durmió el día de la fiesta de Ábalos en Teruel y amenaza con acciones legales

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha comparecido este jueves en el Senado en el marco de la llamada Operación Delorme para dar cuenta de su posible conocimiento de la fiesta con prostitutas presuntamente organizada por el exministro José Luis Ábalos la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 en el Parador de Teruel.

La ministra ha negado la mayor, ha amenazado con emprender acciones legales a quienes le vinculen con tal "bulo" y ha vuelto a presentarse como una víctima, apelando a los insultos y ataques machistas que ha recibido en redes sociales. Ante dicha estrategia, la oposición le ha recordado lo que ella misma le respondió a Isabel Díaz Ayuso cuando denunció el mensaje de Óscar López refiriéndose a su pareja como "testaferro con derecho a roce". "Más allá de los contenidos de los tuits, lo importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad", dijo entonces Pilar Alegría.

En esta ocasión, sin embargo, la ministra se ha salido por la tangente. "Acepto la crítica, pero lo que nunca voy a aceptar es el señalamiento, las infamias y el dolor que pretenden generar sobre ciertas personas y, en este caso, sobre mi persona", ha advertido la ministra, que asegura que, si de algo puede presumir, es de ser "una mujer íntegra y honesta".

De las amenazas a negarlo todo

Ya antes de entrar, la ministra lanzaba una amenaza directa a quienes la vinculasen con la presunta fiesta sin pruebas. "Voy a emprender acciones legales", decía visiblemente indignada, al tiempo que instaba a cualquier persona a que "si hay alguna prueba que demuestre que se produjo esa fiesta" o "hay pruebas que demuestren que yo sabía que existía una fiesta, que no ha existido, o que yo participé en esa fiesta", se lleven a dependencias judiciales y "lo denuncien".

Una vez dentro de la cámara, la portavoz del Gobierno negaba tener conocimiento de fiesta alguna con prostitutas. "Yo jamás he tenido constancia, ni información, ni vi, ni escuché en absoluto nada en referencia a que allí se hubiese producido ninguna fiesta, y le añado: es difícil que una vea y escuche algo que no ha sucedido nunca, porque yo, al igual que usted, escuché las declaraciones del director del parador de Teruel y entiendo que, cuando algo así sucede en cualquier establecimiento hotelero, no tenga ninguna duda de que el director lo conoce ipso facto, esté o no esté allí presente", ha subrayado Alegría en referencia a las declaraciones de Joaquín Gutiérrez, quien aseguró el lunes que no tuvo constancia de nada, pero reconoció que a las 12 de la noche se fue a su casa.

¿En qué habitación durmió Alegría?

Respecto a la noche de autos, la ministra ha excusado a José Luis Ábalos, asegurando que no fue el único que se fue a su habitación en lugar de quedarse a cenar con el resto de las autoridades que pernoctaron en el parador: "El señor Lambán tampoco cenó allí". Ella, sin embargo, sí lo hizo, pero a las 12 de la noche se retiró a su habitación que, tal y como ha desvelado este jueves, no estaba en la misma planta que la del exministro.

"El director del Parador de Teruel dijo el otro día que Ábalos estaba en una suite que se correspondía con la habitación 101, en la planta primera", ha recordado Alegría, que, meses después de ser preguntada por este extremo, ha sacado por fin la factura de su estancia. "Cuando tienes una habitación que es la 208, en la planta primera no está", se ha excusado.

El "autobús lleno de pilinguis"

Respecto a la presencia de prostitutas en el Parador de Teruel, Alegría asegura que ella tampoco vio absolutamente nada y que algo así se hubiera extendido como la pólvora: "Teruel es una ciudad que tiene algo más de 36.000 habitantes y créanme que, si hubiera sucedido lo que algunos dicen que sucedió, se hubiera sabido al minuto. No solamente en Teruel; es que esa información hubiera llegado hasta El Rincón de Ademuz y, cinco años después, se seguiría comentando en todos los bares y los restaurantes de la provincia".

Además, la portavoz del Gobierno insiste en que es inverosímil pensar que las prostitutas llegaron en una furgoneta o un autobús desde otra comunidad autónoma, como se ha llegado a publicar, cuando en aquel momento todavía reinaban determinadas restricciones de movilidad como consecuencia de la pandemia.

"Si realmente se hubiera movido ese autobús de neones lleno de pilinguis o de prostitutas desde Alicante hasta Teruel, entiendo que, por supuesto, mientras se desplazaba ese autobús por la autovía, ni se encontraron controles de Guardia Civil, ni, por supuesto, a la Policía local de Teruel…", ha sugerido Alegría, que ha negado que aquel día se recibiera ningún parte que alertase sobre este asunto y que ninguno de los agentes que acompañaban a las autoridades comunicó nada en este sentido o se vio obligado a intervenir.

¿Ocultó algún parte?

La posible existencia de un parte policial ha copado también buena parte del interrogatorio del PP, que le ha recordado que, como delegada del Gobierno, ya habría participado en la ocultación de otro episodio igualmente polémico la noche del 18 de abril de 2021: "Esa noche aterrizó en Zaragoza Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que tenía varias causas abiertas en la Audiencia Nacional por genocidio y por terrorismo, y entró en España con pasaporte falso, no pasó los controles fronterizos y, cuando los hechos fueron descubiertos, ocasionó un grave problema de diplomático".

Ante las quejas de la aludida, la senadora popular explicaba por qué sacaba a relucir ese episodio en el que es evidente que la Policía tuvo que jugar algún papel. "Esto demuestra que cuando una situación requiere reserva y sigilo, usted cumple. Si lo hizo con el señor Ghali, puede que también lo hiciera en el Parador de Teruel", le ha dejado caer María del Rocío Divar.

Reproches y nerviosismo

Los senadores de la oposición le han reprochado, además, su falta de transparencia cuando el pasado 9 de abril se descubrió que aquel día ella también había dormido en el Parador de Teruel, algo que evitó confirmar en un primer momento, mostrándose absolutamente indignada por las preguntas de los periodistas. "Entenderá que me causase estupor esa pregunta de con quién había dormido yo hacía 5 años ", se justificaba, ante lo que la senadora de UPN le recordaba que, "evidentemente, la pregunta no tenía nada que ver con temas de índole personal" y que no tiene ningún sentido que tardase varios días en responder. "A lo mejor usted tiene una memoria más clara", se justificaba Alegría, dando a entender que necesitaba refrescar la suya.

Ante los reiterados ataques, la ministra se ha mostrado a la defensiva, llegando a sacar a relucir desde el narco con el que Feijóo se fotografió hace años hasta la comida en el Ventorro de Carlos Mazón el día de la Dana. Además, ha tirado de la mítica frase de Luis Aragonés cuando le preguntaron qué era el fútbol. "Ganar, ganar, ganar y volver a ganar", dijo el míster. "Pues ser del PP es mentir, mentir, mentir y volver a mentir", se ha despedido de la comisión Alegría, prometiendo, eso sí, que si se demuestra que ha faltado a la verdad en algo presentará su dimisión. "Por supuesto", ha zanjado.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.