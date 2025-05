Las claves de la Comisión del Caso Koldo desde dentro: "Hemos acabado con el mito de que no sirven para nada"

La ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, compareció en la tarde del pasado jueves en el Senado en la Comisión de investigación del Caso Koldo. Una Comisión de Investigación que se inició en abril de 2024 con la comparecencia del hombre de confianza del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre.

Esta Comisión investiga los contratos públicos realizados durante la pandemia, el papel de Koldo García y otros posibles casos de corrupción, derivados de la trama investigada en la Operación Delorme. Uno de los responsables de esta Comisión de Investigación es el senador por Cuenca Alejo Miranda de Larra, portavoz adjunto del PP en el Senado. El senador ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio algunos de los entresijos de este caso que está cercando a personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Miranda de Larra ha dicho que "es impresionante" y que "al principio tenía dudas", pero "desde el primer día que vino Víctor Francos, jefe de gabinete de Salvador Illa, dijo una frivolidad diciendo que estaban intentando salvar vidas. Perdone salvar vidas estaban los profesionales sanitarios, los que construimos el Zendal o trayendo 2.500 respiradores". "Este señor decía frivolidades y le dije que se dejara de sensiblerías porque mientras él estaba participando en unas reuniones con Koldo después un proveedor de bebidas del Vallés que no había en la vida vendido material sanitario" se hizo con los contratos.

"Una de las cosas que han aflorado" en la Comisión de Investigación "es que curiosamente quien tenía las competencias para la contratación era Ingesa y se cambiaron durante seis días en marzo de 2020" y se dieron "los cuatro contratos más grandes de la pandemia a la empresa de San Cugat", ha explicado Miranda de Larra.

Otra "curiosidad" que han visto en este tiempo es que la participación de otros ministros como Margarita Robles "firmó un contrato con el despacho de abogados que está llevando a la exmujer de Koldo y al hermano de Koldo tres días después de las detenciones del año pasado". De la trama que cerca al exministro y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, y a Pedro Sánchez el senador ha dicho que "se conocía antes de llegar" al poder. Ha explicado que "Rubén Aldama el hermano de Aldama era escolta de Ábalos. Hay lazos y vinculaciones".

"Un consejero de Sanidad me dijo cuando empezó la pandemia que cuando llegan las tragedias afloran los sinvergüenzas y es verdad que afloraron los sinvergüenzas en medio de la pandemia. Estaban intentando llevárselo crudo en el peor momento, cuando más gente sufría y cuando algunos estábamos con el tubo en la tráquea", ha dicho el senador.

"La masterclass de verdades a medias"

Sobre otras comparecencias en esta Comisión de Investigación ha comentado que "Leticia Lauffer me sorprendió bastante. Le dije: es usted una actriz contratada por Javier Hidalgo para seducir a Begoña Gómez y hacerle creer que era una empresaria. Ella se enfadó mucho y cuando me acerqué me dijo: Pero, ¿tú de qué vas?".

Sobre la comparecencia del responsable del Parador de Teruel en la que se habló de la supuesta fiesta con prostitutas y destrozos de Ábalos "fue impresionante, una masterclass de verdades a medias". La ministra Pilar Alegría "dijo que si hubiese pasado algo se hablaría en todo Teruel. ¿Qué se cree que no se habla en Teruel?". Ha añadido que ella "vino a hacer el teatro de la dolida" e "insinuó que políticos del PP le habían escrito las cosas que leyó".

Sobre los participantes en la Comisión de Investigación Miranda de Larra ha dicho que con otros partidos como Vox y UPN no se coordinan, pero tienen "buena relación" y de los 17 del PP "tiene una vinculación especial" y han acabado "siendo un equipazo". "Lo que podía parecer una debilidad se ha convertido en una gran fortaleza que es que tenemos perfiles totalmente distintos y en función de quien viene usamos un perfil distinto sabiendo lo que puede pasar".

Koldo y su hermano

"Koldo fue el estreno. Fue el primer interrogatorio y había muchas incertidumbres y había dudas si iba a contestar o no. Lo que vimos es que resoplaba. Era impresionante. Se contenía", ha contado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado sobre la comparecencia en abril de 2024 de la mano derecha de José Luis Ábalos. Alejo Miranda de Larra ha recordado que "fue el único que se sentó en el otro extremo, lo veíamos moverse y se veía que quería entrar y el abogado le paraba. Impresionante".

Sobre la de su hermano Joseba García Izaguirre ha contado que "cuando estaban preparando su interrogatorio una de las preguntas que le gustaría hacer es: ¿usted era Jéssica? Quien firmaba y fichaba los partes de asistencia de Jéssica era Joseba en Ineco. Así hicieron la trampa con la que colaron el gol a Carmen Libero, ex presidenta de Ineco, que dijo que miraba el sistema y estaba fichado. Claro, firmaba Joseba".

Alejo Miranda de Larra ha explicado que las Comisiones de Investigación son una cuestión extraña porque van en paralelo". Cree que "uno de los grandes éxitos de esta Comisión es que hemos acabado un poco con el mito de que no sirven para nada".

La estrategia del PP

Según Miranda de Larra, los miembros del Ejecutivo y del PSOE relacionados con la trama de Koldo "están asustadísimos, están bunkerizados, tienen que salir porque tienen la obligación de venir al Senado, y vienen nerviosos porque saben que aquí no nos cortamos". El senador ha dicho que la Cámara Alta "es la institución que no pueden controlar" y, como muestra, ha recordado "el día que vino Sánchez": "Sólo ha venido un día al Senado. Pensó que él estaba sobrado, y se llevó el rapapolvo de nuestra portavoz, Alicia García. Qué susto se llevaría al cuerpo, que no ha vuelto".

Miranda de Larra ha defendido la estrategia del PP en la comisión de investigación. A la pregunta de por qué no llaman a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ha respondido que "no está descartado en absoluto" y que su estrategia va "de menos a más".

Finalmente, se ha referido al Congreso del PP, recientemente convocado por Feijóo, que se celebrará entre el 4 y el 6 de julio: "Podíamos tenerlo cuando tocaba, y nos exponíamos a un adelanto electoral y a que nos pillara con el pie cambiado". El senador aspira a "que salgamos reforzados y que salgamos a ganar": "Nuestro objetivo, y hablo como el portavoz de la comisión de investigación de Koldo, es que las corruptelas se acaben". Da por hecho que se escuche la voz de Isabel Díaz Ayuso: "En todos los congresos, el líder del territorio clausura. En el congreso anterior, el de Sevilla, clausuró Juanma. Y la clausura la van a compartir la presidenta autonómica y del partido en Madrid, y el presidente del partido".