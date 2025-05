Gallardo pide ahora suprimir los aforamientos pasado el juicio de David Sánchez y Guardiola estalla: "No me va a usar"

Desde que la juez Beatriz Biedma anunció la apertura de juicio oral contra David Sánchez y el presidente de la Diputación de Badajoz, el PSOE de Extremadura no deja de sorprender a propios y extraños. En una nueva vuelta de tuerca, Miguel Ángel Gallardo ofrece ahora al PP suprimir los aforamientos, pero, eso sí, sin renunciar a su propio beneficio. Es decir, él pretende que su caso salte al Tribunal Superior de Justicia y, ya después, debatir si hay que cambiar las leyes.

"Si tanto le preocupan al PP los aforamientos, hablemos con lealtad para cambiar el Estatuto de Autonomía para eliminarlos", ha dicho el socialista, que, sin embargo, la semana pasada obligó a dimitir a una diputada y a renunciar al cargo a los cuatro candidatos que iban por delante de él en la lista con tal de entrar en la Asamblea y disfrutar de un privilegio al que se aferra a toda costa.

"Yo no voy a caer en la demagogia de Abel Bautista (consejero de Presidencia), cuando dice que renuncie al aforamiento, sabiendo que es algo inherente cuando se es diputado. Demagogia es eso", ha dicho para defender para él lo que ahora pretende suprimir para el resto. Según ha dicho, esta misma mañana él mismo ha llamado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, para ofrecerle el pacto. "PSOE y PP somos los únicos que podemos hacerlo al sumar dos tercios de diputados —ha remarcado—. Por el PSOE no va a quedar".

María Guardiola, indignada

De acuerdo con su relato de los hechos, la presidenta de la Junta le ha respondido que "lo consultará con su grupo". Sin embargo, la maniobra ha hecho estallar a la aludida, quien no ha tardado en dar su propia versión de lo sucedido. "El señor Gallardo ha pretendido usarme, me ha llamado por un interés personal, para eso y para contarlo después a los medios. Pero a mí no me va a usar como ha usado a una diputada autonómica y a las cuatro personas llamadas a ocupar el escaño antes que él", ha subrayado.

"Lo que tiene que hacer el señor Gallardo es renunciar al aforamiento hoy mismo, y a partir de ahí estamos dispuestos a hablar de cualquier modificación normativa. Pero lo que no vale es pretender modificar las reglas para todos, excepto para él, que sigue aforado", le ha reprochado.

Aunque no ha aclarado si accederá o no a abrir el debate, Guardiola tiene claro que tal petición, en este momento concreto, únicamente responde al interés del presidente de la Diputación de Badajoz de desviar la atención. "Esto es una burda estrategia para desviar el debate público hacia la modificación del aforamiento; es desviar el foco de la utilización indebida que el señor Gallardo ha hecho de las instituciones", ha dicho la dirigente popular, que insiste en que sus declaraciones "son un ejemplo más de su huida hacia adelante", intentando que no hable de "su implicación en el enchufe al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación", y haciendo que el debate de los aforamientos "escale a nivel regional y se extienda a todos los diputados". Sin embargo, a juicio de Guardiola, "ya no engaña ni a los suyos".

El PP pide su dimisión

Mientras tanto, el Partido Popular de Badajoz ha exigido a Gallardo su dimisión este lunes, insistiendo en el daño que los socialistas están haciendo a la imagen de Extremadura. "Motivos son muchos, pero es la primera vez que a un presidente de la Diputación le abre juicio oral una jueza", ha dicho el secretario general del PP en la provincia de Badajoz y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Diputación pacense, Juan Antonio Barrios.

Según los populares, en los periódicos, radios y televisiones nacionales y regionales, "no sólo se habla del Secretario General del PSOE de Extremadura, sino que se habla de Gallardo como presidente de la Diputación de Badajoz", por tanto, a su juicio, es "urgente separar la imagen" del socialista de la de la propia institución y "eso se consigue si anuncia en breve su dimisión". El aludido ha anunciado que dejará su cargo el próximo viernes, pero seguirá como diputado y como secretario general de los socialistas extremeños.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.