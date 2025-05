Aldama anuncia más audios que implican a Sánchez y a la directora de la Guardia Civil en la trama para acabar con la UCO

Tras la publicación de los polémicos audios que demuestran la existencia de una operación clandestina del PSOE para acabar con la UCO, Víctor de Aldama asegura que, próximamente, saldrán a la luz más grabaciones en las que la fontanera de Ferraz, Leire Díez Castro, involucra directamente al presidente del Gobierno y a la directora de la Guardia Civil. De ser así, la excusa de que la aludida no está en nómina del partido caería por su propio peso.

"Hay audios en los que dice que tiene línea directa con el presidente, que habla directamente con el presidente, y que tiene órdenes de la directora de la Guardia Civil para cargarse a la UCO" , ha dicho Aldama en El Programa de Ana Rosa, donde ha reconocido que el imputado al que tratan de convencer para que les de información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas a cambio de garantizarle un acuerdo con la Fiscalía actuó como cebo para demostrar precisamente que el PSOE estaba intentando sacar "mierda" de jueces, policías y guardias civiles. Todo ello con un único fin: intentar desacreditar a toda costa las investigaciones que se ciernen sobre el partido y el mismísimo presidente, ya que Balas es el jefe del Departamento de Delincuencia Económica y, por tanto, máximo responsable del caso Koldo, así como de las investigaciones sobre Begoña Gómez, David Sánchez o el fiscal general del Estado.

"Leire Díez no es solo una militante, también está trabajando en Correos y es una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán. Me parece increíble lo que están intentando hacer con la UCO y con los Cuerpos de Seguridad de las Fuerzas del Estado. También es muy grave que la propia directora de la Guardia Civil esté metida en este entramado. Hay audios y van a salir en breve más cosas porque no solamente es este empresario que ha salido. Le dimos autorización a Hamlyn para que tirara el cebo a esta gente y salieran estas cosas, pero en estos días saldrán más cosas de estas personas diciendo barbaridades e involucrando a Pedro Sánchez y a la actual directora de la Guardia Civil", ha avanzado.

Aldama ya lo denunció en marzo

A pesar de que el PSOE y el Gobierno han intentado ridiculizar a Víctor de Aldama, insistiendo en que no se puede creer a un imputado, lo cierto es que todo lo que ha denunciado se ha venido confirmando con hechos. No en vano, el comisionista de la trama Koldo ya había anunciado la existencia de estos audios el pasado mes de marzo.

"Hay tres personas que son los fontaneros, las cloacas del PSOE, que están al mando de Santos Cerdán, que son Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y Leire Díez Castro, que se están poniendo en contacto con empresarios y con gente para ofrecerles indultos y tratos de favor", dijo en el mismo programa de Telecinco. En aquel momento, se anunciaron incluso querellas contra él. Sin embargo, no ha recibido ninguna, tal y como ha cofirmado. "Santos Cerdán se ofendió y dijo que iba a ponerme una demanda, pero a día de hoy sigo esperando esa demanda y a día de hoy se ha demostrado que lo que dije era cierto", ha insistido.

De salir a la luz los audios que ahora avanza, y que apuntarían a la implicación del propio Pedro Sánchez y de la directora de la Guardia Civil, el caso daría un salto cualitativo, ya que, para empezar, echaría por tierra las excusas del PSOE para desligarse de Leire Díez Castro, quien ha llegado a decir que tal reunión se enmarcaba en un trabajo de investigación como periodista y, en ningún caso, en una operación del partido del que es militante y que la ha ido colocando en distintas empresas públicas en los últimos años. No en vano, se la ha visto entrar y salir de Ferraz con frecuencia.

