Ferraz asegura que Leire Díez actúa por libre pese a que sigue yendo a actos de partido

Hace unos meses, el "nexo corruptor" Víctor de Aldama visitó El Programa de Ana Rosa y denunció que "tres fontaneros de las cloacas del PSOE, al mando de Santos Cerdán" se estaban poniendo en contacto con empresarios "para ofrecerles indultos y trato de favor" siempre que declarasen contra el "conseguidor" de la trama Koldo o le aportasen información a Ferraz.

Aldama llegó a citar a esos tres "fontaneros". Eran el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez Castro. Los tres que ahora salen en la grabación que este lunes publicó El Confidencial sobre una reunión con Alejandro Hamlyn, un empresario investigado en una trama de hidrocarburos. En el audio se les escucha pedir información comprometedora sobre Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo, el fiscal general del Estado y las investigaciones en torno a Begoña Gómez y David Sánchez, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.

Una militante activa

Unas grabaciones que parece evidenciar que existen unas cloacas, dirigidas por Leire Díez, que buscarían anular los casos que están investigando al entorno de Pedro Sánchez. Pese a las informaciones, en Ferraz se defienden asegurando que no hay "nada en la información que sujete que es del PSOE" y arremeten contra los medios que vinculan a Leire Díez con la "fontanería" de Santos Cerdán.

"No está a nómina del partido", aseguraban los socialistas en un comunicado aunque El Confidencial publicaba unas fotografías de Díez entrando en Ferraz. "Hay gente que entra aquí todos los días", zanjan fuentes próximas a la dirección que, amparándose en la ley de protección de datos, no quieren revelar si es afiliada y rechazan pedirle explicaciones. Aunque hay un hecho de fácil comprobación. Fue teniente de alcalde por el PSOE en Vega del Pas, una pequeña localidad en Cantabria, y varias fuentes aseguran que sigue teniendo una vida activa como militante en esta federación.

En varias fotografías se le puede ver junto con el diputado Pedro Casares, actual secretario general del PSOE de Cantabria. Incluso ocupa un lugar destacado en un vídeo realizado el pasado 24 de enero durante una visita de Casares a la casa del pueblo de Corvera de Toranzo. Allí se produjo un encuentro con militantes. Es fácil reconocer a Díez, tiene un llamativo abrigo rojo.

La ilusión y las ganas de hacer más partido se respiran en cada casa del pueblo del @PSOE. Un @PSOECantabria vivo en cada rincón de nuestra tierra. Esta tarde, con compañeros de Corvera de Toranzo, Vega de Pas, Castañeda y Santa María de Cayón.#AdelantePorCantabria❤️ pic.twitter.com/woGgS0hTVD — Pedro Casares (@pedro_casares) January 24, 2025

No fue una excepción. Díez participó de forma activa en las primarias que, durante este pasado invierno, llevaron al diputado al liderazgo del partido en esta región pese a que no era el candidato de Ferraz que apostaba por la continuidad de Pablo Zuloaga. Esta tensión hizo que Casares no fuese incluido en la Ejecutiva del PSOE durante el último Congreso del PSOE en Sevilla. La "militancia" de Díez también se comprueba en su rastro digital. En sus perfiles en redes sociales no dudó en postear fotografías con Pedro Sánchez, con diputados del PSOE e incluso con Begoña Gómez.

En nómina de empresas públicas

Que Díez no esté en nómina del partido no quiere decir que no dependa del PSOE. Entre 2018 y 2021, trabajó como responsable de comunicación de ENUSA, empresa nacional de uranio, que preside el ex gerente del PSOE, Mariano Moreno. De aquí pasó a Correos donde fue jefa de área de Relaciones Institucionales de la Vicesecretaría General y directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro donde fue cesada en febrero en 2024. Aquí llegó a embolsarse unos 100.000 euros al año, con un sueldo base de 80.000 euros. En la actualidad, figura como patrón-vocal de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, una "entidad apartidista sin ánimo de lucro" dirigida por el militante del PSOE, Jaume de Urgell.

Las nóminas en Ferraz son reducidas. Lo mismo sucede con muchos cargos orgánicos que sólo cobran dietas, como puede ser desplazamiento. Un ejemplo está en el secretario de organización, Santos Cerdán, o en la portavoz, Esther Peña, cuyo único sueldo es de diputados.

¿Una cloaca del PSOE?

La cuestión es cómo una militante del PSOE quiere información sobre el teniente coronel de la UCO que investiga al entorno de Sánchez. En privado, los socialistas dejan caer que estarían actuando por su cuenta. Un argumento que la propia Leire Díez defendía más tarde en declaraciones a la Sexta, cuando aseguraba que estaba trabajando en "un reportaje de investigación" pese a que en los audios de El Confidencial se le escucha todo tipo de improperios contra la UCO y Balas. En declaraciones a Cuatro, otro de los implicados Jacobo Teijelo ha asegurado que estaba en la reunión en "calidad de abogado.

La otra persona que estaba en esa reunión, Javier Pérez Dolset. Un turbio empresario que llegó a ser jefe de contabilidad del Grupo Zed, que quebró hace unos, y que está implicado en varios casos como falseamiento de cuentas. Sobre esta relación, fuentes socialistas sentencian que Díez "tiene amistades muy cuestionables", desvinculándose también de este polémico empresario.