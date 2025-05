Feijóo insta a los socios de Sánchez a apoyar una moción de censura y convoca una manifestación contra la "putrefacción"

"Nadie que tenga un mínimo de aprecio a nuestro país, puede ignorar el estado de putrefacción al que nos tiene sometido el actual gobierno", ha arrancado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en una declaración institucional en la sede del PP tras los audios sobre un chantaje contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, impulsada por personas ligadas al PSOE. "Todo lo que estamos leyendo son prácticas mafiosas que no caben en democracia, sí en otros regímenes", ha mantenido.

Según Núñez Feijóo, el mandato de Pedro Sánchez, "dure lo que dure", se encuentra ya en una "fase terminal" porque "no da más de sí". Ha advertido que "cuanto más se resista, mayor será la humillación con la que se irá", y ha augurado que "aún quedan hechos por conocer", señalando directamente a la "mafia" que, en su opinión, rodea al presidente del Gobierno.

Feijóo ha avanzado una ofensiva del PP a nivel político, judicial y parlamentario, trasladando así la responsabilidad a los socios de investidura de Pedro Sánchez, entre los que se incluyen los nacionalistas y separatistas vascos y catalanes, y dejándoles la decisión sobre su continuidad al frente del Gobierno. Les ha pedido ser "consecuentes" como hace "siete años", en referencia a la maniobra que utilizó Pedro Sánchez para relegar al popular Mariano Rajoy, y apoyar una moción de censura porque "quienes le sostienen justifican lo que está ocurriendo".

"Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará", ha sostenido el líder del PP, aunque también ha dejado claro que si no tiene los respaldos suficientes, no presentará esa moción, aunque tiene "toda la voluntad".

La aspiración del líder del PP es desbancar al PSOE, sin embargo hasta que Pedro Sánchez no llame a los españoles a las urnas, Feijóo ha decidido dar la batalla en la calle convocando una gran manifestación para el próximo 8 de junio contra el Gobierno. "Llamo a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un gobierno que ataca a jueces y a fiscales, que persigue a la Guardia Civil, a periodistas y que no sólo ha hundido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos, sino otra para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas", ha dicho Feijóo pidiendo a los ciudadanos alzar la voz ante "la decadencia" y "las prácticas mafiosas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Bajo el lema "mafia o democracia", el Partido Popular pretende inspirar a la ciudadanía de que "el cambio va a llegar". "A la espera de hacerlo en las urnas llenándolas de votos, hagámoslo llenando las calles de la capital de España", ha concluido Feijóo.