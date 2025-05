Silvia Intxaurrondo, la periodista afín al Gobierno de Pedro Sánchez se ha pronunciado este jueves sobre los audios de la cloaca del PSOE. Ante dichas filtraciones que destapan la corrupción que afecta a los socialistas, la presentadora de RTVE ha dicho que es "alérgica a las filtraciones ajenas".

Además Intxaurrondo ha cuestionado estos audios porque "no tenemos el control de la información y no sabemos si nos están enseñando una parte o todo." Por otro lado, la activista sanchista ha dicho que "la información tiene distinta calidad, una cuestión puede salir de un sumario o una filtración a saber con que intereses que no está en ningún sumario y que no está judicializada".

Mintió para defender a David Sánchez

No es la primera vez que sale al rescate del PSOE y de la familia del presidente. La semana pasada, la presentadora de La Hora de la Uno también encendió a los españoles tras tachar de "bulo" que David Sánchez no sabía dónde trabajaba aunque lo reconoció ante el juez. Una información que, lejos de ser falsa, está recogida en un auto judicial. La presentadora defendió a capa y espada que era falso que David Sánchez, el hermano del presidente, no supiese la ubicación de su centro de trabajo.

Y es que, según la presentadora "se filtró una parte de David Sánchez en la que el decía que él no sabía donde estaba su despacho. Se filtró esa parte a raíz de eso creció un bulo que decía que el hermano del presidente del Gobierno no sabía donde trabajaba", explicaba la presentadora, que acusaba a los medios que informaron sobre la declaración del hermano de Sánchez de manipular sus declaraciones. Sin embargo, los hechos están ahí y la que mentía era ella.

En relación a su servilismo al Gobierno, hay que recordar que el PSOE de Madrid premió hace unos meses a la presentadora por su "periodismo independiente". En palabras de Francina Armengol, "fue un placer poder entregar el premio a Silvia Intxaurrondo, ejemplo de periodismo independiente, incisivo, comprometido con la honestidad y la información veraz".

La escena bochornosa de este jueves en el altavoz gubernamental no es más que otra prueba de que tanto RTVE como la presentadora, utilizan cualquier tipo de argumentos (la mayoría falsos) para blindar la corrupción del Gobierno. Por ello, no rectifican sus errores ni sus bulos (mentiras). En definitiva, a Silvia le da alergia todo lo que pueda perjudicar al PSOE.