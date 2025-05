Los mensajes de Ábalos al saber que el piso de Jéssica podía salpicarle: "En esta mierda me has metido con el puto piso"

Jéssica y su declaración admitiendo que no acudió al trabajo donde fue enchufada por la trama se ha convertido en un problema de primera magnitud para José Luis Ábalos. La sombra de la malversación de caudales públicos sobrevuela y se trata de un delito más fácil de probar que un tráfico de influencias. El ahora exministro y extodo de Pedro Sánchez se dio cuenta al tiempo de que el enchufe de su prostituta en un cargo público, con un piso pagado por la trama y aparición en numerosos viajes oficiales se había convertido en una bomba de relojería. Y remitió a Koldo García Izaguirre una serie de mensajes procedentes de un abogado con el que había consultado la situación. Entre las frases, una muy representativa del clima: "En esta mierda me has metido con el puto piso".

El mensaje más largo remitido expuso el problema con rotundidad: "Te voy a hablar crudo, los abogados somos unos hijos de puta, les va a ser muy fácil hacerse de tus datos, si no se han hecho ya, y si te han metido en la demanda al juzgado junto con la empresa, no vas a tener otra opción q defenderte, te guste o no te guste, y si no te encuentra el juzgado te publican en los boletines y te condenan por rebeldía, no es nada raro que pueda pasar, y dentro de un tiempo cuando menos te lo esperas recibes un embargo que ni te acordabas".

Lo cierto es que Ábalos no pagaba el piso ni figuraba en los contratos. Para eso estaban el resto de la trama. Pero el tema no dejó tranquilo a Ábalos que rebotó más mensajes: "Yo si fuese el abogado del propietario hubiese demandado a todo cristo, y que el juez decida". "En esta mierda me has metido con el puto piso", añadió el siguiente reenvío. Ábalos aclaró acto seguido: "Lo que me dice un abogado".

Y más mensajes: "Quizá lo peor es agachar la cabeza y salir corriendo, hay que intentar minimizar los riesgos". Y el propio Ábalos escribió: "Esta zumbada". A lo que Koldo asintió con un "pues sí".

Y es que la historia de la prostituta de José Luis Ábalos enchufada en dos empresas y cargos públicos sorteando las pruebas de selección y sin acudir a trabajar sigue aportando capítulos para el asombro. Uno de los últimos no puede ser más cutre: Jéssica no trabajaba, pero rebañó hasta la tarjeta de comidas de los funcionarios.

Los saldos de la tarjeta

No sabía ni a dónde ir para materializar los saldos de la tarjeta de comidas, pero la exigió. Esas tarjetas o cheques son pagos a los funcionarios que se abonan para que no tengan que regresar a sus casas y puedan seguir trabajando. Pero el caso de Jéssica era algo distinto: no iba a trabajar, con lo que la pregunta es obvia. ¿De qué comida de trabajo se hablaba si no acudía al trabajo? De hecho, cobraba, pero no trabajaba.

La UCO ha dejado documentado ese capítulo con detalle. "Igualmente, el hecho de que Jéssica no hubiera acudido a su puesto de trabajo trascendía cuando trataba de hacer uso de los beneficios que Ineco ofrece a sus trabajadores –el Cheque Gourmet o tarjeta de comida–". Porque, pese a no trabajar reclamó la tarjeta de comidas en el trabajo.

"El día 26 de abril de 2019, Jéssica le participó a Koldo que no localizaba la referida tarjeta. En este contexto, le remitía dos capturas de pantalla donde figuraba el saldo de la misma, siendo relevante para esta causa el comentario que acompañaba a una de estas imágenes: "Esto es lo de la tarjeta, como el mes pasado no usé nada se acumula así q seguro la tarjeta estará en algún sobre donde hayamos puesto q trabajo", describe la UCO.

Absentismo total y 3.600 horas justificadas

"Posteriormente, el día 3 de junio de 2019, mientras trataban de definir la dirección donde recibiría una nueva tarjeta, Jéssica le comentó a Koldo: "Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porque no sé dónde trabajo", recoge el informe de la UCO, por si había alguna duda de su absentismo laboral pleno.

Por cierto, es conveniente recordar en esta materia que la empresa solicitante de los servicios de Jéssica a Ineco -Adif, bajo mando ya de Óscar Puente, ha justificado 3.600 horas de trabajo de la misma persona que asegura que no sabe ni dónde estaba el trabajo.

