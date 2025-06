El PP no descarta plantar a Sánchez en la Conferencia de Presidentes a dos días de la manifestación contra "la mafia"

La Conferencia de Presidentes no tiene asegurada su celebración el próximo viernes 6 de junio, apenas 48 horas antes de que el Partido Popular se manifieste en la Plaza de España de Madrid, a las 11.00, bajo el lema "Mafia o democracia". Génova abre todas las posibilidades si el Gobierno no acepta ampliar el orden del día para hablar de inmigración, financiación autonómica o energía. De no aceptar la petición de las CCAA del PP, Pedro Sánchez se estaría saltando los estatutos de este organismo.

El texto recoge que si hay diez comunidades que solicitan debatir sobre un determinado asunto, debe incluirse en la agenda del día. Moncloa sólo quiere hablar de vivienda y educación, lo que convertiría la cita en un encuentro casi vacío de contenido ya que el asunto capital, el de la financiación autonómica, quedaría excluido. Después del apagón o el caos ferroviario, los de Feijóo también quieren tratar estos temas en la reunión prevista en Barcelona.

Todas las reuniones preparatorias entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los consejeros de Presidencia autonómicos han concluido sin acuerdo sobre la agenda. Este lunes, las regiones del PP enviaron por escrito su petición al Gobierno para oficializarlo, pero aún no han obtenido respuesta, según ha podido saber Libertad Digital. El plantón a Sánchez no está descartado, especialmente en el caso de Madrid, que advirtió de que el presidente no cuente con ellos si no se abordan los asuntos solicitados por el PP.

Sin embargo, la presencia del Rey en la reunión frena en parte las opciones de promover un boicot, como ya hicieran con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o cuando Ayuso dio plantó a Sánchez en la ronda de contactos que llevó a cabo con las CCAA en Moncloa. Esto, unido a la defensa de Feijóo del respeto institucional, podrían motivar un recurso ante la justicia en lugar de escenificar un plantón, aunque esta posibilidad no ha sido descartada por completo.

Génova respalda a sus CCAA

El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró ayer que "apoyarían" cualquier decisión que adopten sus presidentes autonómicos y aseguró que "no se puede descartar ninguna opción", al ser preguntado por un posible plantón, aunque señaló que la responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir es del Ejecutivo de Sánchez, dada su negativa a cambiar el orden del día de la cita en la que no se esperan avances sobre ningún tema.

Este es también otro de los motivos por los que algunos en el PP sopesan no acudir, dada la experiencia de la primera reunión celebrada en Santander hace seis meses. Apenas sirvió para que el presidente pudiera vestirse el traje institucional y se tomara la foto con los presidentes autonómicos en pleno cerco por el caso Begoña.

Ahora, con su hermano imputado y el escándalo de Leire Díez, el objetivo vuelve a ser desviar el foco de la actualidad y simular normalidad institucional en un momento crítico para el país en el que el Gobierno ha colonizado las instituciones y las cloacas del PSOE buscan desprestigiar a la UCO, a los jueces, los medios de comunicación y la oposición, inventándose de por medio bulos que achacan a sus adversarios.