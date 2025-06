Sánchez huye del Parlamento y la prensa para no responder sobre las cloacas del PSOE

Gobierno y PSOE han activado toda su maquinaria para intentar blindar a Pedro Sánchez del escándalo de las cloacas. El presidente del Gobierno ha recurrido en otras ocasiones a fuegos de artificio, como sus cinco días de reflexión por el caso Begoña Gómez, para intentar desviar la atención o tapar las polémicas que le afectan. Sin embargo, la envergadura del asunto ha puesto por primera vez nervioso al Ejecutivo y al partido, hasta el punto de maniobrar para evitar que Sánchez hable ante la opinión pública.

Cuando se cumple más de un mes sin que el presidente responda a las preguntas de los medios, la Mesa del Congreso presidida por Francina Armengol ha llevado a cabo una maniobra dilatoria para intentar impedir que salga adelante la petición del PP para que Sánchez comparezca en el Pleno y dé explicaciones sobre la fontanera Leire Díez. Escudándose en la convocatoria telemática del órgano en una semana sin actividad parlamentaria, PSOE y Podemos se han negado a tramitar esta solicitud, pese a que existen precedentes de admitirla, según trasladan fuentes parlamentarias.

En principio, la Mesa del Congreso no se reunirá hasta el próximo martes 10 de junio para dar su visto bueno a esta iniciativa, que no se debatiría hasta la siguiente Junta de Portavoces del día 17, donde tiene muchas opciones de prosperar dado el apoyo anunciado de ERC y Podemos, al que previsiblemente se sumaría Vox. Con estos plazos, Sánchez no comparecería hasta el siguiente Pleno que se celebra la última de junio, a punto de que concluya el período de sesiones ya que no se ha habilitado el mes de julio por la escasa iniciativa legislativa del Gobierno.

La última semana de junio se celebra la Cumbre de la OTAN el martes 24 y miércoles 25, y a ella asiste Pedro Sánchez. El jueves 26 y viernes 27 tiene lugar el Consejo Europeo, al que también acude el presidente. De esta forma, el jefe del Ejecutivo puede excusar su asistencia al Parlamento dada su agenda internacional, de manera que no se vería obligado a comparecer hasta ya después del verano, en el mes de septiembre. Era, por tanto, clave que la Mesa reunida este martes no admitiera a trámite la petición del PP para salvar al presidente de tener que dar explicaciones.

Fuentes de la Mesa trasladan que se solicitará una reunión presencial de este órgano para el próximo jueves 5 de junio con el objetivo de impedir que la maniobra del Ejecutivo prospere y Sánchez acuda al Congreso antes del verano. Sin embargo, Armengol puede rechazar esta petición por lo que Sánchez acabaría el curso político sin dar explicaciones por las cloacas del PSOE, dado que tampoco responde a la oposición en la sesión de control ni atiende a las preguntas de la prensa.

Sánchez y el plasma

Este pasado jueves, de hecho, Sánchez, se reunió con el primer ministro esloveno, Robert Golob, y, pese a que el protocolo indica que con mandatarios comunitarios debe hacerse una rueda de prensa conjunta, Moncloa optó por un declaración institucional sin preguntas. El presidente no atiende a la prensa desde el pasado 29 de abril, es decir, hace más de un mes.

Fuentes del Ejecutivo defienden la decisión porque "contestar a esas barbaridades (en referencia al caso Leire Díez) sería darles credibilidad". El mismo día que comparecía con el esloveno, Sánchez acudió a un acto para celebrar los cinco años del ingreso mínimo vital, y este lunes inauguró un hospital en Melilla. En ninguno de estos eventos admitió preguntas. Hay que remontarse al Consejo de Ministros posterior al apagón para encontrar una rueda de prensa de Pedro Sánchez.