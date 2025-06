Aldama explica su asalto a Leire Díez: "Quería preguntarle por qué quiere verme bajo tierra"

Víctor de Aldama se ha convertido en el protagonista de una mañana en la que lo esperado era que la estrella mediática fuese Leire Díez, que había convocado a los medios en un hotel de Madrid para explicar su versión de todo lo ocurrido.

Sin embargo, ha sido el empresario y comisionista el que ha acaparado la atención de los medios al presentarse junto a la todavía militante socialista e increparla, provocando un tumulto con todos los periodistas presentes.

Tras el jaleo y la confusión, Aldama, que ha sido empujado por otro de los protagonistas de la trama, Javier Pérez Dolset, que también estaba presente, se ha explicado en una entrevista telefónica en El programa de Ana Rosa.

El comisionista, fuera de prisión porque ha aceptado colaborar con la Fiscalía, ha explicado a la conocida periodista por qué se ha presentado en la rueda de prensa: "He ido a preguntarle qué ganas tenía de verme bajo tierra", ha dicho, para repetir poco después que lleva mucho tiempo "escuchado" cosas contra él, entre ellas "amenazas" y que no puede "vivir una vida tranquila", por lo que "llega un momento en el que me canso" y "quería verla cara a cara y que tuviera el valor de decirme a la cara por qué quería verme bajo tierra".

Aldama ha contado también que el "jamás" se ha reunido con los protagonistas de la trama de cloacas del PSOE pero si había tenido conocimiento de que habían mantenido entrevistas "para tener información sobre mí o para inventarse información sobre mí", y ha asegurado que "es evidente que el PSOE ha intentado callarme", que "me han metido en la cárcel para callarme, cosa que no han conseguido".

"Me parece muy grave"

El que fuera empresario de confianza del PSOE ha dicho que "me parece muy grave" la existencia de esa trama socialista y que "esta señora –en referencia a Leire Díez– se va jactando de que tiene videos comprometedores de fiscales, de la plana mayor de este país, no sé qué trabajo de investigación es ese, eso sería extorsión y chantaje".

Además, ha asegurado que lo que está intentando el PSOE es "tapar" todo el caso y que "nos toman por tontos pero no somos tontos, está muy claro lo que es esta señora, fontanera del PSOE, está clarísimo, no hay que sacar mucho más para saber lo que es esta gente".

La comparación entre Ábalos y Leire

Aldama ha querido llamar la atención sobre una comparación que le parece significativa y que ha calificado como "algo muy evidente" que tendían que ver los periodistas: el hecho de que "A Ábalos, que era el ministro más importante de la primera legislatura lo echan automáticamente del partido, lo suspenden de militancia y a esta señora, sin ser nadie, ¿sólo le abren un expediente informativo y se da de baja ella?", ha dicho mostrando su incredulidad.

Además, antes había comentado el hecho de que este martes Leire Díez hubiese estado en la sede del PSOE "entregando documentación" y ha recalcado que "si tienes documentación sensible la entregas a la Fiscalía, no al PSOE, por muy militante del partido que seas".