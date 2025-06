Un PSOE en shock tras el "bochorno" de Aldama y Leire Díez: crecen las voces que piden a Sánchez acabar con la agonía

Para encontrar un vodevil televisado con tintes de corrupción y política como el protagonizado este miércoles por Leire Díez y Víctor de Aldama, hay que remontarse al programa Salsa Rosa de 2003. En aquella ocasión, una bronca monumental entre Jesús Gil y Julián Muñoz, acusándose mutuamente de pufos urbanísticos en el Ayuntamiento de Marbella, derivó en una operación policial que acabó con todos en la cárcel.

El esperpento de este miércoles dejó al partido sin aliento y en shock, con altos y medios cargos tratando de asimilar qué había sucedido en directo ante todos los canales de televisión y radio. "Un esperpento", repiten varias fuentes consultadas que tildan de "vergüenza" lo sucedido en el Novotel de Madrid.

El primero en salir fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidiendo en una entrevista con el portal 65ymás que se acabe con la situación. Lo hacía recogiendo el sentir de "responsables locales y territoriales" en "un grito contenido" para que "las generales no afecten a las municipales y autonómicas", solicitando un adelanto electoral. De momento, este sentimiento solo afecta a dirigentes provinciales y alcaldes que temen que Sánchez haga un superdomingo electoral en 2027.

Una de las que mostró su "bochorno" fue la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, ahora que algunas quinielas la ponen como candidata a la alcaldía de Sevilla. "Me quedo fría. Este espectáculo no se lo merece el PSOE, ni los militantes, ni nuestros votantes, ni los españoles", añadía la ahora senadora, que señalaba que "esta mujer (Leire Díez) tenía que haber estado fuera (del PSOE) el día después de que se conoció todo y al final este espectáculo me está pareciendo lamentable".

La conmoción en el partido es total y algunos no dudan en calificar de agónica esta situación. Incluso piden a Sánchez que la revierta. Algunos apuntan a un revulsivo como una remodelación de Gobierno para coger impulso. "Esta imagen no nos beneficia en nada", tercian algunos, mientras que otros tratan de vincular este "circo" con el PP. "Se les está yendo de las manos", aseguraban los más afines a Sánchez en referencia a una supuesta conspiración de la oposición.

En esa línea, la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, que culpaba a "las cloacas que dirigía el Partido Popular" de estar detrás de la irrupción sorpresa de Víctor de Aldama en la comparecencia de Leire Díez."Han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa", ha terciado en un vídeo enlatado remitido por Ferraz. Mientras que Óscar López ha relacionado la esperpéntica comparecencia con "coletazos de la Kitchen".

Entre los parlamentarios, la mayoría optaba por guardar silencio, pero otros asumían que "el panorama es terrible". "Yo creo que pasará factura a todos y, sobre todo, socialmente a la democracia", terciaban en privado. La sensación de "descontrol" es lo que más temen otros, que auguran que "solo Vox sacará tajada de esto". "Todos tenemos una responsabilidad", admiten a LIBERTAD DIGITAL.

Sánchez lo obvia y busca un enemigo externo

El presidente del Gobierno optaba por no comentar este esperpento y en su lugar remitía una carta a todos los presidentes autonómicos para que en la Conferencia de Presidentes de este viernes en Barcelona se acuerde triplicar la política de vivienda. "Sugiero que pasemos de 2.300 millones de euros a 7.000 millones, de los que el Gobierno de España se compromete a aportar el 60%, unos 4.000 millones", planteaba Sánchez, quien optaba por arremeter contra el portal Idealista, aunque sin citarlo expresamente.

En la carta solo pedía acabar con el "monopolio de la información que tienen los portales privados y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad". Una forma de volver a buscar un rival externo con el que cohesionar a las filas afines contra "los poderosos", como suele llamarlos Sánchez.