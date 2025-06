Aldama desmonta todas las falsedades del PSOE

Víctor de Aldama se ha convertido en el protagonista de una mañana en la que lo esperado era que la estrella mediática fuese Leire Díez, que había convocado a los medios en un hotel de Madrid para explicar su versión de todo lo ocurrido. Sin embargo, ha sido el empresario y comisionista el que ha acaparado la atención de los medios al presentarse junto a la todavía militante socialista e increparla, provocando un tumulto con todos los periodistas presentes.

El comisionista, fuera de prisión porque ha aceptado colaborar con la Fiscalía, ha explicado a la conocida periodista por qué se ha presentado en la rueda de prensa: "He ido a preguntarle qué ganas tenía de verme bajo tierra", ha dicho, para repetir poco después que lleva mucho tiempo "escuchado" cosas contra él, entre ellas "amenazas" y que no puede "vivir una vida tranquila", por lo que "llega un momento en el que me canso" y "quería verla cara a cara y que tuviera el valor de decirme a la cara por qué quería verme bajo tierra".