Morant la lía en el Senado y la Presidencia la retrata: "Lo que hace usted aquí es una vergüenza"

Teóricamente, los miembros del Gobierno deben acudir semanalmente al Senado para responder a las preguntas de la sesión de control. Aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lleva más de un año sin acudir a la Cámara Alta y sus ministros utilizan diferentes tácticas para evitar responder las preguntas que les realizan la oposición, si bien se especifica que estos deben responder al asunto de las mismas.

Una de las titulares de un Ministerio que más rehúsa responder a las cuestiones planteadas por la bancada de los populares es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que suele utilizar sus intervenciones para introducir cuestiones autonómicas en el hemiciclo evitando responder a la oposición.

Con este contexto, Morant ha protagonizado el momento más tenso de la sesión de control al Gobierno de este martes en el Senado, donde volvió a utilizar su turno de palabra para atacar al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, provocando las quejas de la oposición. "¿Puedo hablar?", le recriminó Morant a la Presidencia del Senado, en la que se encontraba el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, ante la ausencia del presidente, Pedro Rollán.

"Puede hablar y, además, puede responder a la pregunta", respondió Maroto provocando los aplausos de la bancada del PP. Ante este reproche, la bancada socialista interrumpió el pleno con sus gritos a la Presidencia de la Mesa, provocando que la propia Morant se quejase de las interrupciones de sus compañeros: "Ponga orden; si usted no sabe hacer su trabajo lo mejor es que no sustituya al presidente del Senado". Así, Maroto se vio obligado a pedir silencio a la bancada socialista para que pudiera hablar la ministra socialista.

Posteriormente, la titular de Ciencia e Innovación volvió a reprochar lo que, a su juicio, era una falta de capacidad de Maroto, llevándose una ovación de los socialistas. Por su parte, el vicepresidente primero de la Cámara Alta no tuvo impedimento en retratar a Morant tras recordar a la bancada socialista que si no guardaban silencio podía llamarlos al orden uno a uno: "Señora ministra, es la tercera vez que yo recuerdo que viene al pleno y no contesta a las preguntas; es mi deber advertírselo y es una tomadura de pelo al Senado hacer lo que usted hace aquí".