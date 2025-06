Feijóo dice basta a Sánchez: "Deje de reírse de los españoles, tiene que dimitir ya, ni un minuto más"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la sede nacional del PP poco después de que lo hiciera Pedro Sánchez para denunciar que sus explicaciones han sido "insuficientes" y "decepcionantes", después de que Santos Cerdán haya tenido que dimitir, como ya lo hizo su antecesor, José Luis Ábalos.

Con un discurso muy duro, ha recordado que todo el entorno del Jefe del Ejecutivo está bajo sospecha. "El problema es el presidente, que no vaya de víctima porque las víctimas somos todos los españoles", sentenciaba. "Llegaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces", ha dicho, advirtiendo de que "no hay cortafuegos posible" y Sánchez "no puede pretender sobrevivir a Ábalos y Cerdán" porque "la corrupción es la marca de agua de este Gobierno y esto debe terminar".

Feijóo ha calificado de "vergonzosa" la comparecencia del presidente, reprochándole haber utilizado "el mismo tono lastimero" con Santos que utilizó Ábalos cuando fue detenido Koldo. "No hay quien se lo crea y es imposible que pretenda sacudirse la responsabilidad porque la tiene toda", ha asegurado, despreciando la auditoría anunciada por Sánchez, única medida que ha tomado junto a la remodelación de la Ejecutiva del PSOE, que era obligada con la salida de Cerdán. "Esto se tiene que acabar, le pido que se rinda a la Justicia", añadía.

"Que deje de reírse de los españoles, la auditoría ya se la está haciendo el TS y la UCO", insistía el líder del PP, incidiendo en el hecho de que las mordidas que habrían cobrado se llevaron a cabo a través de contratos públicos que requieren de la aprobación de las administraciones. "Tiene que marcharse, ha llegado el momento de poner fin a la escapada, sobrevivir ya no es una opción, no es creíble que no se enterara de nada, no es una huida hacia adelante sino una huida hacia ninguna parte", continuaba diciendo el líder del PP, que ha pedido a Sánchez que dimita y convoque elecciones.

La moción de censura

Preguntado en varias ocasiones por la posibilidad de presentar una moción de censura, Feijóo lo ha descartando asegurando que sería entregarle un "balón de oxígeno" y "ratificarle", dado que los socios no han mostrado voluntad de apoyarla. Respuesta también al líder de Vox, Santiago Abascal, que dice haber interrumpido su agenda internacional en Paraguay para regresar a España y reclamar la moción a Feijóo.

El presidente del PP ha vuelto a apelar a los socios para que reaccionen porque, de lo contrario, pasarán de a ser "cómplices" de la "degradación". "Acabará mal", le ha advertido, pidiéndoles que "se lo piensen" antes de continuar apoyando a Sánchez pese a todos estos escándalos. Esta mañana, antes de la dimisión de Cerdán, algunos socios modulaban su discurso para mostrar cierta crítica.

Por último, Feijóo ha defendido su plantón a Sánchez en el 40 aniversario del ingreso de España en la UE asegurando que "no podía darle la mano con normalidad", simulando que no ocurría nada. Ha pedido, eso sí, disculpas al Rey por no acudir pero ha enmarcado la decisión dentro del clima actual que vive la política.