La UCO confirma el papel "determinante" de Pardo de Vera en el amaño de contratos de obra pública

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no solo pone en el disparadero a Santos Cerdán, sino que también señala directamente a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera —ya imputada por la contratación de Jessica Rodríguez—, por su papel "determinante" en el amaño de contratos de obra pública.

"Para estas actuaciones que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación, KOLDO se valía, presuntamente, de la entonces Presidenta de ADIF, Isabel PARDO DE VERA POSADA, y del Director General de Carreteras, Javier HERRERO LIZANO , cada uno dentro de su ámbito de actuación", reza el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Aunque la relación entre la mano derecha de Ábalos y la expresidenta de Adif acabó deteriorada por la supuesta negativa de esta a amañar un concurso concreto, el informe apunta a que ambos se habían concertado junto al propio exministra para el "reparto de obras públicas" a diferentes empresas. Entre las conversaciones más relevantes que demostrarían su implicación, la UCO destaca la siguiente, que habría tenido lugar el 9 de abril de 2019:

KOLDO (K): Mira, lo de ADIF, es el día 26, se aprueban 14 obras ¿vale? 14 presupuestos, para sacarlos ya a licitación este mismo mes ¿vale? De esas 14 hay 5, ¿vale? Que me comenta ISABEL, estas 5 hay que dárselas o…, ACCIONA, SACYR, FERROVIAL o (ininteligible), son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal ¿vale? Yo le digo, perfecto, hablo con VÍCTOR y le digo, una SACYR, y ya tengo cual, una de 95.

[…]

K: Estas cinco ¿vale?, hay que hacer una ACCIONA, otra SACYR, y me dice ella, tengo que darle una a FERROVIAL ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?

ÁBALOS (A): Habla con SANTOS, eh.

K: (Interrumpe) No, si yo ya he hablado con él

Destitución y fin de la relación

La relación con Pardo de Vera, que fue destituida de su cargo en febrero de 2023, se habría terminado deteriorando por la negativa de esta a amañar una obra concreta, tal y como se desprende de un audio interceptado a finales de ese mismo año entre los protagonistas de la trama:

KOLDO: […] Tengo una casa que yo he hecho con mis manos, he estado trabajando como un bestia, (Ininteligible), con pico y pala (Ininteligible) haciendo agujeros. A ver si me entiendes, si es que tuviera… yo 10 millones (Ininteligible) no iba a liarme con fulanin (fonético) y no estaría (Ininteligible) aquí como un gilipollas, suplicando, llorando, y comiendo mierda, para intentar llevar unas miguitas a (Ininteligible). No quiero saber nada ya de eso. Creo, creo que, por pedir cuatro cosas puntuales, dos cosas puntuales, ahora que ya (Ininteligible) porque RICARDO MAR, ISABEL, la hija de puta que, además se lo digo.

SANTOS (S): (Interrumpe) ISABEL…, ¿la PARDO DE VERA?

K: PARDO DE VERA, eso (Ininteligible) no tiene perdón de Dios, tío.

S: ¿Que te ha hecho?

K: ¿A mí? Ja, se lo ha hecho a JOSE, a JOSE le dijo, ¿a qué quieres que ayudemos? Delante mía eh, es un crack. Dijo, bueno pues os envió a ésta, e hizo todo lo contrario, bloqueo (Ininteligible), o sea, no les dio nada, les destrozó la vida, (Ininteligible). ISABEL PARDO DE VERA, con PEPIÑO BLANCO, están haciendo la (Ininteligible) juntos (susurra) (Ininteligible)… él se hace el tonto (Ininteligible) que me diga a mí lo que tenga que decir… es cierto, a cambio él de una suma brutal ¿vale? Dicho (Ininteligible), pero yo creo que él se equivocaba, después de lo que he hecho por todo el mundo…

Imputada y con escándalos previos

La expresidenta de Adif está imputada en estos momentos y se enfrenta a posibles delitos de malversación y tráfico de influencias por el enchufe de Jéssica Rodríguez. Sin embargo, sabedora de que también podría verse salpicada por el amaño de obras públicas, ella misma deslizó ya en su declaración como testigo que Ábalos y Koldo se interesaron por determinadas obras.

Además, cabe recordar que hace años Pardo de Vera ya se vio salpicada por un escándalo similar, por las anomalías detectadas en tres licitaciones del AVE en la época en la que Ábalos era ministro precisamente. Fue el llamado Caso Adif, al que la empresa presidida por Pardo de Vera dio carpetazo, a pesar de que, tras recibir una denuncia anónima en su Canal ético, los peritos de Ineco detectaron que, efectivamente, las ofertas presentadas por la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) recibieron mayor puntuación de la merecida.

