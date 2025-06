"Renuncia total": Sánchez entrega Gibraltar mientras Feijóo exige votarlo y Vox lo tilda de ilegal

La oposición ha criticado con dureza el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez, Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro de Gibraltar. Vox denuncia que el pacto es "ilegal e injusto", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica la "opacidad" del Gobierno y exige que el Congreso lo vote, y el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo lo califica directamente como "la rendición total" de la soberanía española.

El presidente del PP ha exigido al Gobierno que someta a votación parlamentaria el acuerdo firmado, al considerar que un asunto de tal calado en política exterior no puede decidirse sin pasar por las Cortes. Feijóo ha reprochado que su partido se enteró del acuerdo "por la prensa" y ha calificado como "muy grave" que el Ejecutivo no informara al primer partido de la oposición. "El primer partido de España no debería enterarse por los medios de la política exterior de nuestro país. Hoy ha vuelto a pasar".

A pesar del pacto alcanzado, el PP ha recalcado que continuará reclamando la soberanía española sobre Gibraltar. Feijóo ha insistido en que cualquier decisión sobre el Peñón debe pasar por el escrutinio del Congreso.

Desde el Gobierno, Pedro Sánchez ha respondido asegurando que el acuerdo no implica renunciar a las reclamaciones históricas sobre Gibraltar. Según el presidente, el pacto representa un avance para la región y un beneficio para los ciudadanos del Campo de Gibraltar, afirmando que se alcanzó "sin renunciar a la retrocesión del territorio".

Vox lo tacha de "ilegal e injusto"

Para Vox, el partido de Santiago Abascal, "un territorio colonizado ilegalmente; este pacto es ilegítimo e injusto". La formación ha manifestado su rechazo absoluto al acuerdo, al que califica de "ilegal, ilegítimo e injusto" por no contemplar la reintegración total de Gibraltar bajo soberanía española. El partido insiste en que se trata de un territorio "colonizado ilegalmente" por el Reino Unido y acusa al Gobierno de Sánchez de actuar con "complicidad".

"La región de Gibraltar y sus habitantes se han convertido en víctimas de la ilegalidad y de actividades ilícitas de todo tipo que tienen su origen o destino en Gibraltar", afirma la formación, que considera que el acuerdo "no mejorará ni su seguridad ni su prosperidad". Vox reprocha también la "opacidad" del Gobierno en las negociaciones y recuerda que ya ha llevado iniciativas al Congreso para reclamar la devolución del istmo, cuya ocupación considera "ilegítima" según el Derecho Internacional y contraria a lo estipulado en el Tratado de Utrecht de 1713.

"Renuncia total"

Por su parte, el exministro de Asuntos Exteriores (2011-2016) y experto en el tema, José Manuel García Margallo, considera que el acuerdo sellado con Reino Unido consagra el régimen fiscal del Peñón, es un triunfo del gobierno local de Gibraltar encabezado por Fabián Picardo, y representa una cesión histórica por parte de España. "Somos el único país del mundo que no controla sus fronteras", ha lamentado en una entrevista con El Confidencial. A su juicio, el Gobierno ha desperdiciado una "oportunidad histórica" tras el Brexit, que podría haber permitido recuperar peso en la región.

Margallo asegura que este pacto consolida la situación fiscal del Peñón y vaticina que "todas las empresas inglesas que quieran instalarse en la UE post Brexit irán a Gibraltar". Considera que Reino Unido tiene escaso interés en el enclave y que quien realmente ha ganado ha sido Picardo. Sobre el impacto en el Campo de Gibraltar, ironiza: "La cuarta economía del euro debería poder dar solución a 10.000 trabajadores. Lo contrario es una broma". Además, subraya que se vulnera la Constitución Española, recordando que el artículo 144 fue diseñado precisamente para abordar el caso Gibraltar.