Santos Cerdán entra en el Congreso entre gritos de "dimisión" y dice que no recuerda hablar de mordidas

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha llegado al Congreso pasadas las 10 de la mañana. A su llegada, ha asegurado que está "completamente seguro" de que no ha amañado ningún tipo de contrato y que "no recuerda" la conversación que, según varios medios, estaría en el informe de la UCO y en la que admitiría, junto a Koldo García y José Luis Ábalos, que varias constructoras le debían 400.000 euros.

"Yo no he participado en ninguna conversación de este tipo", ha terciado ante los medios y ha pedido que se publique ya el informe de la UCO. "Son todo filtraciones, yo no he cometido ninguna ilegalidad", ha reiterado y ha prometido que "dará todas las informaciones" en una rueda de prensa en Ferraz cuando se levante el secreto de sumario sobre la pieza que investiga el magistrado Leopoldo Puente.

Pese a la vorágine, Santos Cerdán ha afirmado estar "muy bien". "Yo estoy muy tranquilo, no he cometido ninguna ilegalidad", ha añadido. Unos minutos más tarde, el secretario de organización del PSOE ha entrado en el hemiciclo con gritos de "dimisión" por parte de la bancada popular. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que interrumpir el pleno para pedir silencio. Incluso ha amagado con suspender el pleno.