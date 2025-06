Ferraz, descabezado y sin dirección: "No podemos estar así 20 días"

El PSOE entra en modo piloto automático. La dimisión del secretario de organización, Santos Cerdán, ha abierto un vacío de poder. En teoría, las funciones las asume el que fuera su mano derecha, Juanfran Serrano, pero fuentes del partido indican que "está de salida" y que ya no cuenta con el respaldo de Sánchez, que busca un cambio radical en la secretaria de organización. El diputado por Jaén se ató al que fuera su jefe e incluso estuvo empezando a coordinar su defensa antes de que se publicase el informe de la UCO. Otros asesores de Cerdán han pasado a depender de Ferraz.

Otra persona que está de salida es la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, más volcada ya en su labor como líder del PSOE Andaluz y que suele estar de viernes a domingo en Sevilla. Su labor como ministra de Hacienda le ocupa el resto de la semana y le imposibilita estar al día de lo que acontece en Ferraz. Una labor en la que delegaba en Santos Cerdán.

A este vacío de poder se suma la baja por enfermedad de Ion Antolín, director de comunicación del PSOE, que arrastra problemas de salud desde el pasado mes de diciembre y que le obligaron a dimitir de su puesto como Secretario de Estado de Comunicación tras 20 días en el cargo. Su ausencia fue notable durante la rueda de prensa de Sánchez que fue coordinada por sus ayudantes y por algún veterano que tuvo que acudir a Ferraz de urgencia pese a que trabaja en ministerios.

A esto se suma una Ejecutiva que ha entrado en funciones, ya que Sánchez anunció durante la rueda de prensa del jueves que renovará este órgano en el Comité Federal del próximo 5 de julio en Sevilla, apenas siete meses después del Congreso del partido que se celebró también en la capital hispalense. Entre las salidas que se dan por seguro está la de la portavoz, Esther Peña, que ya estaba en las quinielas del cónclave invernal y cuya ratificación supuso un jarro de agua fría para la dirección que ha optado por reducir al máximo sus comparecencias.

En el partido hay voces que consideran que no se puede prolongar este vacío de poder. "No podemos estar así 20 días", resumen en una federación que pide adelantar el Comité Federal del PSOE y elegir ya al sucesor de Cerdán. "Tres semanas es algo excesivo", asegura un líder provincial que pide actuar cuanto antes para evitar este vacío de poder. La conmoción en el partido es total y la sucesión de cargos interinos, bajas y dimisiones no hacen más que agravarlo.