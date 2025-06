El juez caza al dos de Maroto: justifica la reunión con la trama de Hidrocarburos por un trámite y no tiene competencias

El jefe de gabinete de Reyes Maroto en su etapa como ministra de Industria y Turismo puede haber metido la pata en un asunto que no ha pasado desapercibido para el magistrado Puente del Supremo. Díaz Bidart insistió en su declaración ante el alto tribunal en que se reunió con la trama del caso Hidrocarburos para un asunto de la "comercializadora" y, ante la insistencia del juez, él mismo admitió que carecía de competencias en materia de comercialización.

El caso Hidrocarburos puede convertirse en la última pesadilla del Gobierno. Se trata del escándalo que llevó a prisión a Víctor de Aldama y dejó un fraude de 182 millones en el pago del IVA sin que se enterase, en teoría, Hacienda. El jefe de gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria ha confirmado ya la implicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en las negociaciones para la obtención de la licencia de la empresa protagonista del caso Hidrocarburos, Villafuel. Y es que tanto Industria como el departamento de la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera se citaron con la trama para lograr esa licencia y el propio Bidart ha aportado datos en ese sentido.

Concesión de una licencia

Pero la cosa fue a más en esa declaración ante el Supremo. El jefe de gabinete de Reyes Maroto en su etapa como ministra de Industria y Turismo, Juan Ignacio Díaz Bidart, declaró que la propia trama comentó a su gabinete que ya estaban pidiendo los permisos de comercializadora a Teresa Ribera, tal y como adelantaron los informes de la UCO. Que él mismo mantuvo una reunión con la finalidad de tratar la concesión de una licencia para la empresa del caso, Villafuel. Y que "supongo" que era con la gente de Villafuel con "Claudio Rivas" a la cabeza. "Puede ser que fuera Villafuel", ratificó.

Pero el momento más tenso de esa declaración llegó cuando decidió justificar su reunión asegurando que era para la labor como comercializadora de Villafuel, algo para lo que carecía de competencias y el juez se dio cuenta de inmediato.

"En la reunión estuvo presente koldo", peguntó el juez. "Testifical: creo que estuvo al principio, nos presento y se fue. Esto era la política habitual cuando tenias una reunión que te solicitaba un Ministerio", dijo Bidart.

El juez se dio cuenta de inmediato del sinsentido de la afirmación: "El procedimiento habitual entiendo que será que la empresa que quiera algo del Ministerio de Industria, se refiera al Ministerio de Industria. En este caso no estamos ante una reunión habitual", dijo Puente. "Teníamos reuniones protocolarias que nos pedían otras instituciones" El juez insistió: "Usted acude a una reunión sobre un objeto que desconoce, y se entera ese mismo día que no tiene competencias".

Y una vez más: "Seguramente será que a mí se me está escapando algo. Pero cuando usted tiene una solicitud, le dirán cual es el objeto de la reunión". Momento en el que Bidart admitió que le "dijeron que era para una comercializadora". Y el juez culminó con el siguiente comentario: "Usted acepta tener esa reunión porque cree que tiene competencias para su objeto y luego descubre que no las tiene".

El tono de Bidart no pudo ser más desacertado: "Si no probablemente hubiese llamado para decir que no tenia competencias. Sabía que el Ministerio de Industria tenia algo con las ITV… pero no sabía… por eso siempre había unos funcionarios para que me ayudaran en eso porque uno no es omnisciente". El juez, de nuevo, no dudó en dejar constancia de que la explicación era cuando menos surrealista: "Nadie es omnisciente. Una cosa es eso y otra cosa es aceptar una reunión sobre una materia sobre la que no se tienen competencias. Quizás por eso tenia usted ocho mil reuniones al año, porque no seleccionaba usted las reuniones. Comprendo que en este caso a usted se le paso comprobar el objeto de la reunión…"

